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7 декабря • обновлено в 17:11
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Что будет с курсом доллара: озвучен прогноз

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В Украине курс доллара на выходных снизится на 10-15 коп./$. Так, покупать американскую валюту будут за 23,5-23,65 грн/$, а покупка будет на уровне 23,7-23,8 грн/$.

Об этом сообщает издание Минфин. После объявления достаточно положительных для рынка нефти решений стран ОПЕК (встреча состоялась в Вене и заключены предварительные договоренности по дальнейшему снижению добычи), а также публикации данных по занятости в США (лучше ожидаемых прогнозов) и новостей о продолжении войны США и Китая в части тарифной политики (Китай требует снять часть тарифов или их уменьшение) - международные рынки в пятницу лихорадило. Эти новости отражались на поведении пары евро / доллар.

Курс доллара

Курс доллара

Новости
Доллар в Украине обрушится до нового рекорда: прогноз

Но до завершения украинского сессии 6-го декабря эти новости уже свое почти отыграли. Поэтому наши финансисты не ожидают каких-либо дополнительных существенных потрясений на азиатской (ночной для Украины) пятничной сессии по паре евро / доллар. Сегодня вечером и в выходные при выставлении своих курсов по евро они будут ориентироваться на соотношение этой пары на вечер 6 ноября в рамках 1,1050 доллара за евро.

На 7-8 декабря курс наличного евро в обменниках будет в пределах: прием 25,967 - 26,133 гривны и продажа 26,188 - 26,299. А спрэд составит от 20 до 33 копеек.

Некоторые обменники, на опасениях дальнейших курсовых скачков пары евро / доллар на мировых рынках и исходя из своих индивидуальных задач - могут еще дополнительно к указанным котировкам вносить в свои ценники коррективы в пределах плюс-минус до 6-10 копеек на евро.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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