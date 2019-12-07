Что будет с курсом доллара: озвучен прогноз

В Украине курс доллара на выходных снизится на 10-15 коп./$. Так, покупать американскую валюту будут за 23,5-23,65 грн/$, а покупка будет на уровне 23,7-23,8 грн/$.

Об этом сообщает издание Минфин. После объявления достаточно положительных для рынка нефти решений стран ОПЕК (встреча состоялась в Вене и заключены предварительные договоренности по дальнейшему снижению добычи), а также публикации данных по занятости в США (лучше ожидаемых прогнозов) и новостей о продолжении войны США и Китая в части тарифной политики (Китай требует снять часть тарифов или их уменьшение) - международные рынки в пятницу лихорадило. Эти новости отражались на поведении пары евро / доллар.

Курс доллара

Но до завершения украинского сессии 6-го декабря эти новости уже свое почти отыграли. Поэтому наши финансисты не ожидают каких-либо дополнительных существенных потрясений на азиатской (ночной для Украины) пятничной сессии по паре евро / доллар. Сегодня вечером и в выходные при выставлении своих курсов по евро они будут ориентироваться на соотношение этой пары на вечер 6 ноября в рамках 1,1050 доллара за евро.

На 7-8 декабря курс наличного евро в обменниках будет в пределах: прием 25,967 - 26,133 гривны и продажа 26,188 - 26,299. А спрэд составит от 20 до 33 копеек.

Некоторые обменники, на опасениях дальнейших курсовых скачков пары евро / доллар на мировых рынках и исходя из своих индивидуальных задач - могут еще дополнительно к указанным котировкам вносить в свои ценники коррективы в пределах плюс-минус до 6-10 копеек на евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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