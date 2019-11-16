Что будет с долларом в Украине: опубликован новый прогноз

В Украине курс доллара до 18 ноября может опуститься к отметке 24,1/24,2 грн/$ (по состоянию на 16 ноября – 24,24 грн/$).

Такой прогноз опубликовало издание Минфин. "В течение выходных котировки наличного доллара будут в пределах: прием 24,10 - 24,15 гривны, продажа 24,25 - 24,35. Спрэд по доллару составит от 15 до 20 копеек. Курс наличного евро в обменниках будет в пределах: прием 26,630 - 26,686 гривен и продажа 26,796 - 26,907. Спрэд по евровалюте составит от 25 до 30 копеек", – отмечает эксперт.

Отметим, с 11 по 15 ноября доллар на межбанке при продаже подешевел почти на 43 копейки - с 24,54/24,59 до 24,135/24,165 грн. Наличный курс в большинстве обменников на вечер пятницы находился на уровне 24,15/24,30 гривен.

Курс доллара

Отметим, укрепление гривни наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов о том, что минимум пять крупных и 300 малых предприятий страны должны быть приватизированы в 2020 году. Также министр заявил о двух сценариях для гривни на следующий год - 24 и 27 грн за доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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