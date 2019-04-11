Что будет с долларом: аналитик спрогнозировал курс гривни 

В Украине курс доллара до 19 апреля может снизиться с 26,83 до 26,7 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – отмечает аналитик.

Отметим, снижение курса доллара за недельный период предельно замедлилось, особенно это было заметно по межбанку.

newsone.ua

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Причем, 11 апреля межбанк и наличный рынок показывал разнонаправленное движение: доллар на межбанке незначительно снизился, а на наличном рынке немного вырос. Это свидетельствует о краткосрочной стабилизации курса вблизи текущих уровней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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