Богдана обвинили в госизмене и растрате 3 млрд гривен: все подробности

Экснардеп Украины Татьяна Чорновол заявила, что генпрокурор Руслан Рябошапка должен объявить о подозрении главе Офиса президента Андрею Богдану в создании ОПГ и растрате 3 млрд грн.

По ее словам, эти преступления Богдан совершил еще когда был помощником нардепа Андрея Портнова, а заинтересованным лицом тогда был миллиардер Игорь Коломойский. Об этом она написала в блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

"Ударили по рукам!" Как Богдан помогал садить Тимошенко

Чорновол напомнила, что когда в 2010 году разворачивался судебный процесс в отношении Юлии Тимошенко по делу о "газовых контрактах", то экс-премьер тогда заявила, что технически заказ президента Виктора Януковича о ее "посадке" реализовал Портнов. И это при том, что Портнов был приближенным к ЮВТ и выполнял ее особо важные поручения. К примеру, через подконтрольных судей добился отмены укзаза президента Виктора Ющенко о роспуске парламента.

"Согласитесь, такой измене Портнова должно быть какое-то важное объяснение. По собственной воле такого не сделает даже моральный урод. А объяснение здесь простое. Дело в том, что никогда Портнов не работал на Тимошенко или Януковича. Он и при Юле, и при Вите работал на Игоря Валерьевича Коломойского и на его экономические интересы. В конце концов, сам олигарх об этом говорит: "Послушайте, Портнов мне юридически помагает 20 лет", – Игорь Коломойский "Украинская правда" 23 мая 2019 г.", – написала Чорновол.

Суд над Тимошенко ТСН

Экснардеп считает, что Портнов отрабатывал заказ Коломойского. А тот в свою очередь "искупал вину" перед Януковичем за то, что на выборах 2010 года поддерживал не его, а Тимошенко. Чтобы у миллиардера не отняли "Укрнафту", он должен был посадить экс-премьера.

"Федорович за это требовал круговой поруки кровью – ликвидировать Юлю, засадить ее пожизненно. "Ударили" по рукам! А реализацию договоренностей Коломойский поручил юридической команде Андрея Портнова. Напомню, юридическая команда Портнова тогда состояла из Андрея Богдана, который работал помощником депутата Портнова", – написала Чорновол.

Дальше, утверждает Чорновол, Портнов (назначенный главным по судебной реформе) и Богдан (его поставили на должность замминистра Кабмина) сфабриковали дело против Тимошенко. Однако, чтобы добиться для нее пожизненного срока, им пришлось еще доказывать, что Тимошенко нанесла Украине убытков на 3 млрд гривен.

"Лепили так: Портновым был организован иск против КМУ со стороны Минобороны РФ. Вспомнили, что еще при Павле Лазаренко частная компания Тимошенко "ЕЭСУ" задолжала РФ за газ. И Портнов придумал, что этот долг надо погасить средствами из бюджета, а дальше записать эти деньги в дело Тимошенко, как убытки нанесенные государству. Но была проблемка: государство не обязано погашать долги частных субъектов хозяйствования. Тогда представитель Кабмина Андрей Богдан принес в суд копии якобы писем премьера Лазаренко премьеру РФ Черномырдину, что государство гарантирует долги ЕЭСУ, и на основе этих "бумажек", предоставленных Богданом, суд принял решение в пользу РФ с убытками для государственного бюджета Украины на сумму 3 млрд. грн. Зато Коломойский сохранил "Укрнафту", – описала предполагаемую схему Чорновол.

После Майдана платить по этому "долгу" России перестали (успели отдать порядка 36 млн грн), а следствие доказало, что оригиналов у "писем Лазаренко" не было, следовательно, они фальшивые.

"С Портновым труднее, как с любым заказчиком. А вот с Богданом все просто. Он на том преступном суде был официальным представителем Кабмина, и именно он передал суду фальшивые "госгарантии". Этого уже достаточно для подозрения", – уверена Чорновол.

В чем связь Богдана с "переходом" НЗФ к Коломойскому

Также, по ее мнению, Богдан был замешан и в истории с переходом в собственность Коломойского "Никопольского завода ферросплавов".

"Юридическая фирма (которую тогда представлял Богдан) "Пукшин и партнеры" в 2005 году заключила договор с правительством о бесплатных юридических услугах в процессе "национализации" завода. И в результате такой бесплатной помощи государству в возвращении завода, НЗФ только изменил частного владельца с олигарха Пинчука на Коломойского", – написала Чорновол.

Она добавила, что за участие в "возвращении НЗФ государству" Богдан получил звание заслуженного юриста Украины.

"Кто-то после этого еще будет утверждать, что Богдан случайно оказался на суде, что ограбил государство на 3 млрд. грн. в интересах РФ? И что у ГПУ недостаточно материалов для подозрения Богдану? Если нет подозрения, то только по одной причине: "Рябошапка его съел", – утверждает Чорновол.

По ее мнению, причина "слепоты" генпрокурора в том, что расследуя дела, где фигурирует нынешний глава Офиса президента, Рябошапка может выйти и на свою фамилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновил обвинила руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу в совершении преступления, за которое он может быть привлечен к уголовной ответственности и получить 5 лет лишения свободы.

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