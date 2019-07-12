Членом набсовета "ПриватБанка" стала подруга звезды "Квартала 95": опубликованы фото

Одним из членов наблюдательного совета "ПриватБанка" является подруга актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец, бывший юрист "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер.

Она вошла в набсовет по квоте президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "НВ Бизнес".

Журналисты нашли совместные фотографии Кравец и Мецгер в сети. Так, новичок набсовета "ПриватБанка" в 2017 году была отмечена на личном фото звезды "Квартала" в ее Instagram-аккаунте.

Подруга Кравец стала членом набсовета ПриватБанка Коллаж

Кравец (крайняя слева) и Мецгер (крайняя справа) Скриншот

В то же время у самой Мецгер нет ни одного поста на ее странице в Instagram.

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В материале сказано, что Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Другая их совместная фотография была загружена в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк.

На Facebook-странице Лукинюк также есть три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 годах.

Они вместе с членами семей и другими людьми отмечены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубай.

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Напомним, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного "Приватбанка" и "Ощадбанка" бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова.

Мецгер была юристом Укрэксимбанка, а Юрий Храмов ранее работал в этом банке замглавы правления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию "ПриватБанка". Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже "ПриватБанк" обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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