Чиновник "Мотор Сичи" украл авиадвигатель для сбыта на "черном" рынке

Начальник отдела входного контроля и ремонта агрегатов ОАО "Мотор Сич" в сговоре с другими сотрудниками украл с завода вертолетный двигатель, спрятал его у себя в гараже и пытался сбыть на черном рынке за $ 460 тыс.

Президент компании Вячеслав Богуслаев только через полгода следствия признал нехватку двигателей на заводе. Об этом со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает "РБК-Украина".

В частности, следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора о круглосуточном содержании обвиняемого под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела.

"В неустановленное досудебным расследованием время и в неустановленном месте ЛИЦО_2, неустановленные работники ОАО "Мотор Сич" и другие неустановленные лица вступили в преступный сговор с целью присвоения и растраты имущества ОАО "Мотор Сич", а именно: авиационного двигателя ТВЗ-117ВМА- СБМ1В и электронного регулятора двигателя высотного модифицированного шестой серии. Реализуя свой преступный умысел, … присвоили авиационный двигатель и электронный регулятор двигателя для дальнейшего хранения в гараже № НОМЕР_1 в гаражном кооперативе "Запорожец" по адресу: г. Запорожье, ул. Опытная, 3в, где хранили его в 23.10.2020 года", - сказано в материалах судебного решения.

Как удалось выяснить следствию, начальник отдела входного контроля и ремонта агрегатов ОАО "Мотор Сич" встречался с потенциальными покупателями и пытался сбыть хранившийся у него в гараже украденный с завода двигатель за $ 460 тыс.

Как указано на официальном сайте компании-разработчика двигателя КБ "Ивченко-Прогресс", двигатели ТВЗ-117ВМА- СБМ1В предназначен для самолетов местных воздушных линий в классе грузоподъемности 6 000 кг, пассажировместимостью - 52 человек. Установлен на самолет Ан-140, Ан-140-100.

Стоит также отметить, что уголовное дело, ставшее основанием для описанного решения суда, было возбуждено в июне 2020 года. А суду была предъявлена копия письма, датированного 23 октября 2020 года № 12701 от "президента ПАО "Мотор Сич" ОСОБА_4 об обнаружении недостачи авиадвигателей".

Как известно, у предприятия нет должности "президент", а статус почетного президента "Мотор Сич" благодаря юридическому недоразумению до сих пор сохраняет экс-владелец компании Вячеслав Богуслаев.

Напомним, в 2012-2013 годах "Мотор Сич" уже была фигурантом громкого международного скандала, связанного с кражей 93 двигателей, снятых с ракет Х-55, способных нести ядерный заряд. Вместо утилизации посредством сложной схемы двигатели были отремонтированы и под видом металлолома через ряд фиктивных фирм оказались в распоряжении "Мотор Сич".

Российские участники схемы получили за эту операцию уголовные сроки, но об ответственности фигурантов с украинской стороны нет никаких данных.

Ранее сообщалось, что председатель Совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергей Войтенко и финансовый директор, член совета директоров ОАО "Мотор Сич" Виктор Лунин нанесли компании убытки в размере около полумиллиарда гривен посредством незаконного вывода денег "Мотор Сич" с целью дальнейшего их обналичивания.