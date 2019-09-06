"Черный список": в Украине будут по-новому бороться с должниками за газ

В Украине будут регулярно публиковать списки компаний, которые ставят под угрозу проведение отопительного сезона.

Речь идет о производителях тепла, которые не рассчитываются за газ. Об этом объявили в "Нафтогазе".

"Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях спецобязательств", – говорят в пресс-службе компании.

В опубликованном на сайте "Нафтогаза" списке уже есть 142 должника, тогда как общее количество теплопроизводителей – 1316 предприятий.

Общая сумма их долга превышает 6,4 млд гривен, а для возобновления газоснабжения должники должны заплатить не меньше 3 млрд гривен.

Самые крупные неплательщики – "Криворожская теплоцентраль" (долг 1 млрд 514 млн), "Теплоснабжение города Одессы" (748,6 млн грн) и Северодонецкая ТЭЦ (583 млн грн).

Часть списка должников

Появились списки должников

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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