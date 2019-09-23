"Черный понедельник" для Дубневичей: глава "Укрзалізниці" заявил о масштабной коррупции

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

Об этом написал руководитель УЗ Евгений Кравцов в Facebook. "Это очередной шаг в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневыми закупками", – прокомментировал Кравцов.

Он привел пример, как была организована схема "накрутки" при покупке оборудования.

"Две компании с похожими названиями в течение 2018 - 2019 лет поставляли нам закладные анкера АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволяло существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой "детали" составляла около 50 грн, а "Укрзалізниці" ее уже продавали как товар за 94 грн", – объяснил Кравцов.

По данным УЗ, только за 7 месяцев 2019-го года общее завышение стоимости могло составить более 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной", – сказал Кравцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, компанию "Укрзалізниця" обвинили в умышленном оформлении тендера на закупку анкеров на таких условиях, чтобы в нем победила компания "ВМ трейдер", которая принадлежит братьям Богдану и Ярославу Дубневичам.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн гривен "Укрзалізниці". Следствие установило, что с декабря 2015 года до марта 2017 года подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами "Центра обеспечения производства" УЗ.

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