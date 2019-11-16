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16 ноября • обновлено в 10:43
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/ Рынки и компании

"Черную пятницу" хотят отменить: бренды выступили с неожиданным заявлением

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Более 300 мировых брендов одежды выступили с инициативой "Сделай пятницу снова зеленой". Главная идея: "черную пятницу" нужно отменить, так как люди в этот день покупают ненужные вещи и тем самым загрязняют окружающую среду.

Как говорится в публикации ВВС, такую идею поддержала далеко не вся индустрия. К примеру, консорциум предприятий розничной торговли Великобритании (BRC) уверен: "черная пятница" дает их покупателям шанс получить ту вещи, которая в обычный день им не по корману.

"Черную пятницу" хотят отменить: бренды выступили с неожиданным заявлением

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Команда активистов против скидок состоит преимущественно из французских брендов. Главный инициатор - Николас Рор, один из основателей Faguo - компании по производству одежды. "Современный процесс потребления - очень искажен. Люди покупают не потому, что им это нужно, а потому что подвергаются влиянию и манипуляции. Мы же хотим, чтобы они сосредоточились на том, что уже имеют в своих шкафах, и покупали только то, что действительно необходимо", - заявил он.

Пэтси Перри из Манчестерского университета говорит: "Черная пятница - прекрасная возможность, чтобы воспользоваться скидками, но это противоречит стремлению экологической безопасности и равновесия".

С одной стороны, производители все чаще говорят о защите окружающей среды, но, с другой - создается впечатление, что они поощряют людей продолжать покупать больше товаров. "Думаю, что постепенно все больше компаний будут отказываться от Черной пятницы", - прокомментировала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году долгожданный для шопоголиков день глобальных распродаж "Черная пятница" в Украине стартует 29 ноября. Бытовые товары можно будет приобрести на 70% дешевле

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Место
Украина
Тег
Черная пятница
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