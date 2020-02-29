"Черное небо" в Красноярске: жителям "сверхдержавы" предложили умирать

Жители российского Красноярска много лет страдают от "черного неба", возникающего из-за выбросов заводов и сжигания угля в ТЭЦ. Ситуацию мог бы решить перевод города на отопление газом, ведь рядом идет газовая труба на Китай. Но денег на это у "сверхдержавы" нет.

Власти заявляют, что все хорошо и даже заставляют воспитателей детских садов выводить детей на прогулки на ядовитом воздухе. Об этом говорится в передаче "Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?", которую снял проект "Редакция" российского журналиста Алексея Пивоварова. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Такое впечатление, что я выкуриваю по две пачки сигарет в день", – рассказывает о воздухе в городе один из героев передачи.

Проблемы с экологией в городе начались в начале 2000-х. Власти называют это "неблагоприятными метеоусловиями". Бывший губернатор уверял, что в городе все в порядке. Новый проблему признает, но решать ее, судя по всему, не намерен.

Местные экоактивисты установили по всему городу приборы, которые в реальном времени измеряют количество сажи и других опасных частиц в воздухе. По стандартам безопасности Европы и США, если их больше 160 микрограмм на кубометр воздуха, поступает сигнал опасности. "Желтый" и "красный" уровни в городе практически всегда.

Показатели загрязненного воздуха

Но для местных властей это ничего не значит. Они пользуются советскими методиками, по которым беспокоиться нужно начинать лишь тогда, когда загрязнение превысит отметку в 1600. Все что ниже для российских чиновников – это "ок". Так что даже если из-за пелены выбросов на небе не видно солнца, а горло и глаза буквально выедает, воспитатели садиков обязаны выводить детей на прогулку на улицу. Иначе с точки зрения чиновников они нарушат санитарные правила и нормы.

Причин, из-за которых задыхается Красноярск, несколько. Это и Красноярский алюминиевый завод, и выхлопы от автомобилей, и выбросы от ТЭЦ, которые работают на угле. Более того, в 21 веке в российском городе-миллионнике углем отапливаются около 15 тысяч частных домов. Средней семье приходится каждые две недели покупать тонну угля, который нещадно дымит. Причина банальна: газа в столице края "сверхдержавы" нет.

"Черное небо" Красноярска

"Нам нужна газификация. Недавно Россия построила газопровод "Сила Сибири", по котором газ идет на продажу в Китай. Он идет в соседней с нами Иркутской области. А до нас, видимо, его провести невозможно", – сказала жительница Красноярска Алла.

Журналист Пивоваров пообщался по этому поводу с губернатором края Александром Уссом. "Трудно сказать, странно ли это, но то что ненормально – это факт. Подача газа была бы радикальным решением проблемы. Но денег на это у нас нет", – сказал Усс.

Местные активисты, впрочем, считают, что губернатор журналистам соврал. По крайней мере, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уверял, что более 50% загрязнения в Красноярске создает автомобильный транспорт. Следовательно, газ городу не нужен.

"Черное небо" Красноярска

Журналисты нашли объяснение, почему губернатор противится ускоренной газификации области. Оказалось, его сын владеет угольным разрезом, который, в том числе, снабжает углем ТЭЦ Красноярске.

"Да, сын является бенефициаром разреза, который добывает 2 млн тонн угля в год. Но конфликта интересов я здесь не вижу", – спокойно заявил губернатор.

Красноярцы такую позицию своего "начальника" воспринимают однозначно – их вынуждают или уехать из города, или остаться в нем и умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров атаковал росСМИ из-за безразличия к проблеме "черного неба" в Красноярске.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что при СССР в 80-е годы из-за сильнейшего дефицита в его городе было "откровенно голодно", а жизнь в Украине жителям российских регионов казалась "настоящим раем".

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