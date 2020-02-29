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29 февраля • обновлено в 05:44
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"Черное небо" в Красноярске: жителям "сверхдержавы" предложили умирать

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Жители российского Красноярска много лет страдают от "черного неба", возникающего из-за выбросов заводов и сжигания угля в ТЭЦ. Ситуацию мог бы решить перевод города на отопление газом, ведь рядом идет газовая труба на Китай. Но денег на это у "сверхдержавы" нет.

Власти заявляют, что все хорошо и даже заставляют воспитателей детских садов выводить детей на прогулки на ядовитом воздухе. Об этом говорится в передаче "Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?", которую снял проект "Редакция" российского журналиста Алексея Пивоварова. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Такое впечатление, что я выкуриваю по две пачки сигарет в день", – рассказывает о воздухе в городе один из героев передачи.

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Проблемы с экологией в городе начались в начале 2000-х. Власти называют это "неблагоприятными метеоусловиями". Бывший губернатор уверял, что в городе все в порядке. Новый проблему признает, но решать ее, судя по всему, не намерен.

Местные экоактивисты установили по всему городу приборы, которые в реальном времени измеряют количество сажи и других опасных частиц в воздухе. По стандартам безопасности Европы и США, если их больше 160 микрограмм на кубометр воздуха, поступает сигнал опасности. "Желтый" и "красный" уровни в городе практически всегда.

Показатели загрязненного воздуха

Показатели загрязненного воздуха

Но для местных властей это ничего не значит. Они пользуются советскими методиками, по которым беспокоиться нужно начинать лишь тогда, когда загрязнение превысит отметку в 1600. Все что ниже для российских чиновников – это "ок". Так что даже если из-за пелены выбросов на небе не видно солнца, а горло и глаза буквально выедает, воспитатели садиков обязаны выводить детей на прогулку на улицу. Иначе с точки зрения чиновников они нарушат санитарные правила и нормы.

Причин, из-за которых задыхается Красноярск, несколько. Это и Красноярский алюминиевый завод, и выхлопы от автомобилей, и выбросы от ТЭЦ, которые работают на угле. Более того, в 21 веке в российском городе-миллионнике углем отапливаются около 15 тысяч частных домов. Средней семье приходится каждые две недели покупать тонну угля, который нещадно дымит. Причина банальна: газа в столице края "сверхдержавы" нет.

"Черное небо" Красноярска

"Черное небо" Красноярска

"Нам нужна газификация. Недавно Россия построила газопровод "Сила Сибири", по котором газ идет на продажу в Китай. Он идет в соседней с нами Иркутской области. А до нас, видимо, его провести невозможно", – сказала жительница Красноярска Алла.

Журналист Пивоваров пообщался по этому поводу с губернатором края Александром Уссом. "Трудно сказать, странно ли это, но то что ненормально – это факт. Подача газа была бы радикальным решением проблемы. Но денег на это у нас нет", – сказал Усс.

Местные активисты, впрочем, считают, что губернатор журналистам соврал. По крайней мере, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уверял, что более 50% загрязнения в Красноярске создает автомобильный транспорт. Следовательно, газ городу не нужен.

"Черное небо" Красноярска

"Черное небо" Красноярска

Журналисты нашли объяснение, почему губернатор противится ускоренной газификации области. Оказалось, его сын владеет угольным разрезом, который, в том числе, снабжает углем ТЭЦ Красноярске.

"Да, сын является бенефициаром разреза, который добывает 2 млн тонн угля в год. Но конфликта интересов я здесь не вижу", – спокойно заявил губернатор.

Красноярцы такую позицию своего "начальника" воспринимают однозначно – их вынуждают или уехать из города, или остаться в нем и умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров атаковал росСМИ из-за безразличия к проблеме "черного неба" в Красноярске.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что при СССР в 80-е годы из-за сильнейшего дефицита в его городе было "откровенно голодно", а жизнь в Украине жителям российских регионов казалась "настоящим раем".

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Место
Россия
Теги
экологическая катастрофа Экология
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