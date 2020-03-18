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18 марта • обновлено в 14:31
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Черная среда: цена на нефть преодолела психологическую отметку

6.7т

Сегодня мировой рынок нефти продемонстрировал очередной антирекорд, преодолев психологическую отметку в $29 за баррель.

Так, к утру среды, 18 марта, сорт Brent опустился до $28,3 за баррель, а WTI до $26 за баррель. На сегодняшний день это самая низкая цена на нефть, за последние 4 года.

Данный обвал произошел сразу после того как Минэнерго Саудовской Аравии во вторник, 17 марта, объявило, что намерено увеличить поставки нефти на рынок в объемах больше, чем планировалось ранее.

Согласно задумке Эр-Рияда, экспорт “арабских сортов” нефти превысит 10 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас он чуть более 7 млн баррелей в сутки. При этом, данные 3 млн баррелей ежедневных поставок станут крайне привлекательными для потенциальных покупателей, ведь на них скидки составят от $6 до $8 на баррель.

То есть, например, в Европе, саудовская нефть сорта Arab Light будет продаваться по цене на $10,25 ниже стоимости Brent или, исходя из сегодняшних реалий, по $16 за баррель!

А это, как вы понимаете, означает лишь одно – штопор продолжается и очередной психологический барьер это уже не $25, а скорее $20.

Наблюдаем!

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Автор
Злой одессит Злой одессит
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Кремлядям скоро станет совсем хорошо :-).
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Без оккупации чьих-то территорий, без "ракетно-ядренных" понтов, скоро и уверено отправляют "м.о.с.к.о.в.и.ю" на ее законное место - рядом с "п.а.р.а.ш.е.й"
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Сланцевые пындосы готовы вешаться. Спасибо за инфу!)))
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Підпузько Микола
Підпузько Микола
Klizmahohlenko Gerald, а кремляди, ху@ло(м)--обнуленные возрадуются вместе с тобой, безлицым и безполым???
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