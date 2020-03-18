Сегодня мировой рынок нефти продемонстрировал очередной антирекорд, преодолев психологическую отметку в $29 за баррель.

Так, к утру среды, 18 марта, сорт Brent опустился до $28,3 за баррель, а WTI до $26 за баррель. На сегодняшний день это самая низкая цена на нефть, за последние 4 года.

Данный обвал произошел сразу после того как Минэнерго Саудовской Аравии во вторник, 17 марта, объявило, что намерено увеличить поставки нефти на рынок в объемах больше, чем планировалось ранее.

Согласно задумке Эр-Рияда, экспорт “арабских сортов” нефти превысит 10 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас он чуть более 7 млн баррелей в сутки. При этом, данные 3 млн баррелей ежедневных поставок станут крайне привлекательными для потенциальных покупателей, ведь на них скидки составят от $6 до $8 на баррель.

То есть, например, в Европе, саудовская нефть сорта Arab Light будет продаваться по цене на $10,25 ниже стоимости Brent или, исходя из сегодняшних реалий, по $16 за баррель!

А это, как вы понимаете, означает лишь одно – штопор продолжается и очередной психологический барьер это уже не $25, а скорее $20.

Наблюдаем!

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