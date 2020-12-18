В сегодняшнем блоге решила собрать новости, которых накопилось немало и рассмотреть которые будет не лишним. Я возьму новости декабря уходящего года. Финтех сфера как в Украине, так и во всем мире удивляла нас темпами и результатами развития. Мы рассматривали и появление Facebook Shops, и перспективы Stripe в Украине, необанки в мессенджерах и Checkout.com как один из самых дорогих финтех-стартапов в Европе. И конечно же мы много говорили о нескольких важных законах, которые были приняты в Украине и кардинально повлияли на работу сферы финансовых услуг и целых индустрий, таких как киберспорт. Что же важно сегодня?

Эквайринг от Revolut

Теперь у Checkout.com, Stripe, Braintree и других крупных платежных платформ появился сильный конкурент – Revolut.

У стартапа и раньше было решение для бизнеса, с помощью которого можно было отправлять и получать международные платежи через собственный бизнес-аккаунт. Однако новое решение для эквайринга изменило позиции финтех-стартапа Revolut. Теперь мерчанты могут принимать платежи по картам от своих клиентов в 14 валютах и получать средства на счет Revolut Business на следующий день после платежа. Комиссия зависит от тарифного плана и не взимается с небольших сумм. При превышении лимита комиссия составляет 1,3% за транзакции по картам клиентов из Европы и Великобритании. По другим картам взимается 2,8% за любую транзакцию. Довольно приятные условия. Но еще более заманчивым является то, что эквайринг интегрирован с Revolut Business, благодаря чему пользователь видит платежи и банковские операции в одном интерфейсе. Чтобы реализовать такую систему с удобным интерфейсом, нужна действительно сильная команда.

Карты с поддержкой криптовалют от Visa

В прошлом блоге я как раз рассказывала о роле биткоина в мировой экономике и первых шагах Украины в процессе легализации виртуальных активов. Цена биткоина значительно выросла с октября месяца и недавно превысила $23 тыс.

Всего пару лет назад Visa не поддерживала использование криптовалют, а уже в начале 2019 года платежная система совместно с биржей цифровых активов Coinbase выпустила дебетовую карту с поддержкой криптовалют для возможности их использования, как обычных фиатных денег на карте. В 2020 году Visa выпустила дебетовую карту с кешбеком в биткойнах совметсно со стратапом Fold.

Ну а уже сегодня мы говорим о выпуске кредитки с кешбеком в Bitcoin. Кредитную карту, созданную Visa и BlockFi, планируют выпустить в начале 2021 года. Пользователи карточки Bitcoin Rewards будут получать 1,5% кэшбэка и единоразовую сумму в $250 криптоактива, если они потратят больше трех тысяч долларов за первые три месяца. Банком-эмитентом будет Evolve Bank & Trust. Стоимость ее обслуживания в год составит $200.

Регулирование финтеха в Китае

Индустрия финансовых технологий создает множество новых явлений. Особенно в этом году, когда мы столкнулись с необходимостью реализации удаленных решений для разных задач, наблюдались быстрые темпа роста и развития. В связи с этим некоторые государства обеспокоены растущим влиянием финтех-гигантов, ведь их технологические решения уже становятся частью повседневной жизни.

Одной из немногих стран, которая может позволить себе радикальные решения таких "проблем", является Китай. Регуляторы Поднебесной представили несколько проектов правил, регулирующих такие области, как использование данных и антимонопольное законодательство. В Главном управлении по надзору за банковским сектором КНР заявили о возможном введении ограничительных мер в отношении деятельности крупнейших национальных финтех-компаний. Таким образом из-за планируемых изменений, шанс на то, что гигант Ant Group сможет провести свой масштабный листинг в следующем году, о чем я писала в одном из своих блогов, становится все меньше

Впереди еще половина декабря, а с темпами развития сферы можем ожидать и другие интересные новости до конца года. Поэтому не спешим подводить итоги!