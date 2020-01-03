Человечеству грозит голод: предложена замена натуральному мясу

Количество людей в мире увеличивается быстрее, чем промышленность может нарастит производство мясных продуктов. Из-за этого человечеству угрожает голод.

Альтернативой мясу может стать искусственное мясо, созданное из растительных заменителей. Соя, ГМО и горох – основные ингредиенты пищи ближайшего будущего. Об этом говорится в материале "Ленты.ру".

Издание сообщает, что в мире существует несколько компаний, разрабатывающих продукты, которые в перспективе могут заменить натуральное мясо. Самые известные среди них — американские Impossible Foods и Beyond Meat. Первые делают котлеты из горохового протеина, вторые извлекают основные ингредиенты из пшеницы и картофеля, щедро сдабривая все это "соусом" из генно-модифицированной сои, которая и отвечает за вкус. "Мясной" цвет продуктам придает обычная свекла.

Бургер с котлетой из искусственного мяса lenta.ru

При этом кажущиеся на первый взгляд "здоровыми" заменители натурального мяса могут вредить здоровью, если ими злоупотреблять.

"Пока растительные аналоги мяса медленно, но верно завоевывают рынок, у них появляется все больше противников. По мнению диетологов, количество натрия и насыщенных жиров в бургерах на растительной основе примерно такое же, как в традиционном бургере. Так называемый "ореол здоровья", который окружает растительную продукцию, рискует привести к тому, что потребители станут есть слишком много таких бургеров. По мнению специалистов, злоупотреблять мясными альтернативами не стоит: заменить необходимые для сбалансированного питания элементы они не смогут", – сказано в публикации.

Также искусственное мясо готовится из продуктов, которые могут вызывать аллергию: яиц, арахиса, сои, рыбы, пшеницы, моллюсков и ракообразных.

К слову, против искусственных заменителей мяса выступают фермеры. Они опасаются, что оно составит им конкуренцию. "во Франции запретили использовать слово "мясо" на этикетках вегетарианских продуктов, то же самое касается и молока. Подобная практика введена в штате Миссури (США): там тоже нельзя использовать мясную терминологию для лабораторных аналогов. Это сделано в том числе для того, чтобы защитить продавцов натурального мяса от конкуренции с производителями растительных аналогов", – приводят пример авторы материала.

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