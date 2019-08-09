Чехия ужесточила правила для заробитчан: что изменилось

Власти Чехии изменили правила трудоустройства для украинских заробитчан. Теперь менять место работы станет сложнее.

Об этом на Facebook сообщает Посольство Украины в Праге. В частности, трудовым мигрантам-новичкам уйти к новому нанимателю можно будет только по очень веской причине.

"Если это ваша первая рабочая карта, вы можете сменить работодателя не ранее, чем через 6 месяцев после получения рабочей карты. Освободиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника", – сообщают в посольстве.

Во всех прочих случаях о смене места работы нужно сообщить в МВД Чехии не позже, чем за 30 дней до увольнения.

Поменялись правила для трудовых мигрантов в Чехии ua.today

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша меняет миграционную политику. В частности, все трудовые мигранты должны знать польский язык, а также работать легально. При этом там заявляют, что ждут рабочие руки не только из Украины, но, в первую очередь, выходцев из Вьетнама и Индии.

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