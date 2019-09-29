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30 сентября • обновлено в 02:59
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Чего ждать от курса доллара: аналитики озвучили прогноз для украинцев

1.4т Читать материал на украинском

В Украине аналитики прогнозируют в конце октября рекордно низкий за последние 4 года курс доллара. Гривня может опуститься ниже отметки в 24 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, аналитик Егор Комов считает, что тенденция к укреплению и ситуация на валютном рынке позволят национальной валюте протестировать новую психологическую отметку в 24 грн/$. "Сейчас видим на рынке очень позитивную ситуацию. Есть риски невыполнения бюджета и, думаю, Национальный банк отчасти может сгладить снижение курса доллара. Но, скорее всего, отметку около 24 грн/$ в ближайшую неделю мы все-таки протестируем", – отмечает эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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Менее позитивный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что, вероятнее всего, доллар будет находиться в пределах действующей отметки.

"Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24-24,1 грн. за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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