Часть украинцев останется без пенсий: "Слуга народа" приняла скандальный закон о КЗоТе

"Слуга народа" приняла законопроект Данила Гетманцева, который в разы снижает штрафы для работодателей, а некоторые санкции и вовсе отменяет. В будущем это может привести к тому, что число неоформленных сотрудников вырастет.

Подробнее о том, какой законопроект приняла "Слуга народа" и к чему это может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

в большинстве цивилизованных стран за неуплату налогов могут посадить и оштрафовать на шестизначные суммы. "Слуга народа" предлагает в львиной доли случаев обходиться предупреждением;

без жесткого наказания за неоформленных сотрудников число "нелегалов" может вырасти;

из-за неоформленных сотрудников украинцы лишаются права на социальные гарантии и пенсии. И с каждым таких будет все больше и больше;

законопроект еще может заветировать президент.

Кратко о главном: что и зачем приняла "Слуга народа"

Штрафы за неоформленных сотрудников снизили в разы. С зарплаты каждого работающего в бюджеты разных уровней нужно отдать 4 зарплаты каждого работающего в бюджеты разных уровней нужно отдать 41,5% налогов и сборов. 22% идет в Пенсионный фонд и на социальное страхование. 18% делят между бюджетом страны и местным бюджетом и еще 1,5% отдают на нужды армии.

Дороги, школы, больницы, зарплаты бюджетников, выплаты пенсионерам, ремонты – все это обеспечивают работающие украинцы. Если же вы зарабатываете, но по какой-то причине скрываете доход, эти деньги остаются либо в вашем кармане, либо в кармане работодателя.

Это уклонение от уплаты налогов, которое во всем мире считается тяжким преступлением. В Украине же работник полностью освобождается от ответственности, хотя на самом деле он также дает согласие на то, чтобы работать нелегально.

Сейчас за каждого такого нелегала грозит штраф в 30 минималок (около 125 тысяч гривен). Сумма внушительная для бизнеса любого уровня. Если обеспечить должный контроль, такое наказание вполне может стимулировать работать по закону.

В новом законе для физлиц-предпринимателей на едином налоге (а это большинство магазинов, кафе, ресторанов, мелкого бизнеса) предлагают вместо огромных штрафов ввести….предупреждение. И только если бизнесмен повторно попадется на этом же нарушение, вводят штраф в 13 минималок. Вместо 125 тысяч – всего 53 тысячи гривен.

Также предупреждением "единщики" обойдутся в том случае, если они недоплачивают своим сотрудникам и устанавливают зарплату, размер которой меньше минимально допустимого по закону.

Нивелируют законом и наказания для юридических лиц. Если платить копейки, не компенсировать работу на выходных – штраф в 8 тысяч грн (раньше – 41 тысяча), а если не соблюдать права того сотрудника, которого призвали на военную службу, вместо штрафа в 41 тысячу грозит всего лишь предупреждение.

Без пенсии, больничного и отпусков

В Украине в 2018-м около 3,5 млн человек работали неофициально. Это каждый пятый экономически активный гражданин. Такая цифра – абсолютный рекорд для любой страны Европы.

Серый бизнес и недальновидные сотрудники считают, что "экономят" на налогах, а на самом деле грабят самих себя. В большинстве развитых стран уклонения от уплаты налогов – уголовное преступление. В США за такую "экономия" можно попасть за решетку и заплатить многомиллионный штраф.

В Украине же за неуплату налогов наказывают только работодателей и на относительно небольшие суммы. Уже вскоре такое наказание могут значительно смягчить. Соответствующий законопроект уже приняла "Слуга народа" (автор глава профильного комитета Данил Гетманцев). Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский уже обратился к президенту с просьбой наложить вето на документ. Подробнее почему, можно прочитать здесь.

Арифметика простая. Чтобы бизнес официально трудоустраивал своих сотрудников, ему должно быть дороже работать в тени. Для этого нужны штрафы и проверки. Конечно, можно рассчитывать и на сознательность предпринимателей, объяснять, зачем и куда платят налоги и почему неоформленного сотрудника ждет целый ряд проблем. Но всегда найдутся те, кто будет выполнять закон только под угрозой жесткого наказания за нарушения.

Если же рассказы о том, что из-за нелегальной работы нет средств для ремонта дорог не впечатляют, можно подумать о собственном будущем. Все, кто не будет иметь официально 15 лет стажа к 60 годам, теряют право на пенсию.

Вместо этого в лучшем случае можно будет получить социальную выплату от государства. И ее размер может быть значительно ниже даже минимальной пенсии. Но и это не все. Ежегодно требования по стажу растут, в результате в 2028-м те, кто будет иметь меньше 25 лет стажа, будут работать до 65 лет. Если же будет меньше 35 официально проработанных лет, выйти на заслуженный отдых удастся только в 63 года.

Как ранее подсчитали в Минсоцполитике, через 9 лет требования по стажу смогут выполнить только 45% украинцев. То есть почти каждый второй работающий в 60 лет будет без пенсии. И главная причина – работа без оформления.

Не говоря уже о том, что без записи в трудовой книжки нет оплачиваемого отпуска, официальных больничных, права на декрет, возможности получить компенсацию при потери здоровья на рабочем месте и т.д.

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