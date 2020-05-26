Бюджет Украины недополучил 58 млрд гривен, а госдолг вырос

В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля перевалил за $81 млрд.

В местные бюджеты в свою очередь не поступило 18,2 млрд гривен. Об этом свидетельствует отчет о выполнении госбюджета, опубликованный на сайте Государственного казначейства Украины, а также данные Министерства финансов Украины.

Бюджет Украины

В частности, план по поступлениям в госбюджет за неполные пять месяцев года таможенные органы выполнили на 71,9% (минус 38,6 млрд грн от плана), а налоговые – на 92,0% (минус 15,4 млрд грн от плана).

А вот план по доходам от приватизации перевыполнен на 123,5%. От продажи госсобственности Украина по состоянию на 26 мая получила 481,7 млн грн при плане 390 млн грн.

Госдолг вырос

По данным Министерства финансов Украины, в апреле 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом измерении уменьшился на 2,7% – до 2,196 трлн гривень, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд.

В отчете отметили, что ключевым фактором, который влиял на состояние госдолга было колебание курса валюты. По данным НБУ, гривня по итогам апреля относительно доллара просела на 4,04%.

В апреле Украина потратила на выплаты госдолга 9,9 млрд грн и 9 млрд грн на его обслуживание.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов).

По итогам апреля 2020 года государственный бюджет Украины был выполнен на 88,4% – казна недополучила 41,4 млрд гривен. Львиную долю денег не дала таможня.

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