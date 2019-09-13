Главная Новости
13 сентября • обновлено в 14:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Бюджет-2020 внесут в Верховную Раду: в "Слуге народа" назвали дату

849 Читать материал на украинском

Проект бюджета Украины на 2020 год внесут в Верховную Раду 15 сентября.

Об этом сообщила представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает РБК-Украина. По ее словам, проект бюджета создается при участии МВФ.

Новости
"Большой вызов!" У Зеленского намекнули на судьбу бюджета Украины

"Государственный бюджет на 2020 год планируем внести в Верховную Раду 15 сентября. Понятно, что все происходит в треугольнике переговоров с МВФ, а также плана действий Кабинета министров. Будет ли работать Верховная Рада 15 сентября мы хотим услышать от нашего спикера. Потому что важно, чтобы были внесены и не нарушено законодательство. Рассматривать будем уже со следующей недели", – заявила Верещук.

Бюджет-2020 внесут в Верховную Раду: в "Слуге народа" назвали дату

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 сентября стало известно, что Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2020
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel