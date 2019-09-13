Бюджет-2020 внесут в Верховную Раду: в "Слуге народа" назвали дату

Проект бюджета Украины на 2020 год внесут в Верховную Раду 15 сентября.

Об этом сообщила представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает РБК-Украина. По ее словам, проект бюджета создается при участии МВФ.

"Государственный бюджет на 2020 год планируем внести в Верховную Раду 15 сентября. Понятно, что все происходит в треугольнике переговоров с МВФ, а также плана действий Кабинета министров. Будет ли работать Верховная Рада 15 сентября мы хотим услышать от нашего спикера. Потому что важно, чтобы были внесены и не нарушено законодательство. Рассматривать будем уже со следующей недели", – заявила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 сентября стало известно, что Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть вопрос относительно Государственного бюджета на 2020 год.

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