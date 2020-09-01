Бывший спецпредставитель Госдепа США вошел в руководство украинской компании

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер вошел в руководство компании BGS Rail.

Он стал независимым членом совета директоров, сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также Волкер будет советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

В пресс-релизе подчеркивается, что его назначение поможет "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке".

BGS Rail является украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) – международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group – крупнейшей аэрокосмической бизнес-группы Центральной и Восточной Европы с 83 офисами и производственными станциями.

Украинская "дочка" представляет услуги аренды полувагонов, крытых вагонов и зерновозов. Компания получила лицензию в Украине в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа в сентябре 2019 года после скандала вокруг разговора между президентами Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.