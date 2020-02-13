Бывший прокурор получил долю в курорте в Трускавце: СМИ нашли связь с Бойко

Бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который не смог найти доказательства против нардепа Юрия Бойко, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды". Раньше фирмой владели люди из окружения политика.

Теперь ему принадлежит четверть в уставном капитале фирмы. До февраля 2020 года владельцем компании было ЗАО "Трускавецкурорт", говорится в материале "Наших грошей".

"Трускавецкурорт" владеет рядом курортов в Трускавце, а для оптимизации расходов по эксплуатации Трускавецкого месторождения минеральных вод создало отдельное предприятие – "Трускавецкие лечебные воды". Фирма также получила специальное разрешение на пользование месторождением минвод, в том числе, участком Нафтуся.

Курорты в Трускавце

По данным Youcontrol, с 4 февраля новыми владельцами "Трускавецких лечебных вод" стали четверо жителей Киева и Киевской области: Карлос Карапетян, Светлана Корнийко, Александр Стельмащук и Владимир Жербицкий.

Стельмащук недавно был директором закрытого венчурного фонда "Хантер", управляющей ЗАО "Трускавецкурорт". Карапетян, кроме трускавецкого предприятия, является основателем киевского ООО "Парк-Авеню". А Корнийко владеет рядом фирм, занимающихся деятельностью отелей и ресторанов, а также строительством.

"Жербицкий был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом. В 2017 году Народный депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержания нардепа Юрия Бойко, которого считала "участником преступной организации Сергея Курченко". Бойко подозревался в том, что в качестве министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий", – сказано в публикации.

Издание отмечает, что заявление в парламент не было передано, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения экс-министра топлива и энергетики к ответственности не хватило доказательств.

ГПУ заявила, что схема со сжиженным газом нанесла государству ущерб в 2 млрд грн.

При этом издание пишет, что бизнес, долю в котором получил Жербицкий, раньше принадлежал окружению Бойко. По их данным, владельцами "Трускавецкурорт" является фонд "Хантер" и ООО "Полиинвестгрупп". Бенефициаром "Полиивестгрупп" указан Максим Шапошников. Ранее фирма была полноценным владельцем "Трускавецкурорт", через компанию "DV corporation limited" была связана с Юлием Иоффе (а он был заместителем Юрия Бойко в министерстве ТЭК и в Республиканской партии).

"Председателем наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, ранее работавший заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ГК "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский – вице-президент "Энергоатома". Он ранее работал замглавы правления "Нафтогаза" и советником министра ТЭК Юрия Бойко", – сказано в публикации.

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