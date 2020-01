Дубилет потребовал отменить национализацию ПриватБанка

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "Привату" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года, сообщает Finbalance. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в "Привате" IT-директором.

Также отменить национализацию в конце декабря 2019 года потребовали другие бывшие топ-менеджеры (экс-заместители главы правления) ПриватБанка, которые владели акциями:

Тимур Новиков (1,3625%);

Олег Гороховский (0,3236%);

Владимир Яценко (0,3229%);

Татьяна Гурьева (0,2422%);

Людмила Шмальченко (0,1614%).

"Бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн", – сказано в публикации.

Кроме бывших топов, с исками об отмене национализации обратились компании, средства которых попали под bail-in. "Речь идет об ООО "Финансовая компания "Финилон", ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Партнер-Экспо", ООО "КС Групп", ООО "Реватис", ООО "Сонг", ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и другие", – отмечается в материале.

Суды по ПриватБанку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!