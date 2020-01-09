Дубилет потребовал отменить национализацию ПриватБанка

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.
Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "Привату" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года, сообщает Finbalance. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.
Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в "Привате" IT-директором.
Также отменить национализацию в конце декабря 2019 года потребовали другие бывшие топ-менеджеры (экс-заместители главы правления) ПриватБанка, которые владели акциями:
Тимур Новиков (1,3625%);
Олег Гороховский (0,3236%);
Владимир Яценко (0,3229%);
Татьяна Гурьева (0,2422%);
Людмила Шмальченко (0,1614%).
"Бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн", – сказано в публикации.
Кроме бывших топов, с исками об отмене национализации обратились компании, средства которых попали под bail-in. "Речь идет об ООО "Финансовая компания "Финилон", ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Партнер-Экспо", ООО "КС Групп", ООО "Реватис", ООО "Сонг", ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и другие", – отмечается в материале.
Суды по ПриватБанку
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
В Шестом апелляционном суде Киева отложили решающее заседание в деле о национализации ПриватБанка. Оно должно было состояться 19 декабря.
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