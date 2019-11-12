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12 ноября • обновлено в 11:58
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Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

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Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник, 12 ноября, сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Павлу Букину.

Его подозревают во внесении неправдивых данных в электронную декларацию. Об этом сказано на сайте НАБУ. Фамилия фигуранта в НАБУ не называют. Но известно, что предыдущим руководителем концерна был Павел Букин.

"Следствие установило, что бывший генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что расследованием этого случая детективы НАБУ занимаются с августа 2019 года.

Новость дополняется...

Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

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Место
Украина
Теги
Укроборонпром Национальное антикоррупционное бюро Украины
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