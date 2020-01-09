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9 января • обновлено в 11:43
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ГБР разоблачило бывшего топ-чиновника на растрате 23,7 млн гривен: что известно

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Госбюро расследований заподозрило бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям в растрате на сумму 23,7 млн гривен.

Речь идет об истории еще 2004 года, когда, по данным следствия, МЧС и компания застройщик (ее название не называется) договорились построить жилой дом на участке, который принадлежал министерству. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Также не указано имя фигуранта.

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Согласно условиям, 3420 кв. м. жилой площади дома застройщик должен был отдать МЧС. "Но в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", – сказано в публикации.

ГБР разоблачило бывшего топ-чиновника на растрате 23,7 млн гривен: что известно

ГБР

ГБР разоблачило бывшего топ-чиновника на растрате 23,7 млн гривен: что известно

ГБР

Экспертиза показала, что квартиры в Ирпене оказались на 23,7 млн грн дешевле, чем недвижимость, которую МЧС должно было получить в Киеве.

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении по статье "Растрата в особо больших размерах". Сейчас идет досудебное следствие.

ГБР

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на данный момент в стране полностью отсутствует коррупция на высшем уровне.

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований ГосЧС
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