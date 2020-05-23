Бывшего нардепа поймали на лжи – гендиректор ДТЭК Энерго

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук ответил в своей колонке на Экономической правде "ДТЭК против лжи" на обвинения экс-нардепа и блогера Виктории Войцицкой.

Он отметил, что приведенная ею информация о якобы схем в энергетическом бизнесе ДТЭК является ложью и целенаправленным нападением на компанию.

"В эпоху пост-правды, когда ложь громче за правду, я, как руководитель" ДТЭК Энерго ", единственное, что могу сделать – отвечать по каждому пункту, надеясь, что часть думающей аудитории прочитает мой факт-чек.", - отметил Дмитрий Сахарук.

В частности, Войцицкая подсчитала что за время действия формулы Роттердам + ДТЭК заработал около 4,7 млрд долларов. В ДТЭК Энерго ответили в цифрах по отчетности: "EBITDA" ДТЭК Энерго "составила 3,2 млрд. Ддлл. Из них пошло в бюджет Украины - 360 млн долл, проценты по кредитам составили - 490 млн долл, инвестировано в экономику Украины - 1 млрд . долл. В целом, с учетом всех расходов, чистый убыток предприятия составил за эти 4 года более 100 млн долл. Это мягко говоря, не тот показатель, который можно назвать сверхприбылями ".

Также Сахарук назвал ложью обвинения в выведении 1 млрд грн девидендами: "У компании существует жесткая система контроля со стороны инвесторов по распределению денег. ДТЭК Энерго" не платил дивиденды акционерам с 2013 года. Все средства были вложены в развитие, модернизацию, в социальные проекты, в новое производство.

Ответил Сахарук и на обвинения в подстрекательстве шахтеров на забастовки, остановки атомных блоков ради Ахметова и на привычные обвинения в монополии. Он отметил, что даже если 95% украинского углепрома было остановлено из-за катастроф в отрасли, компания приложила значительные усилия, чтобы остановить бунт шахтеров.

"Остановлены были шахты из-за непродуманных и откровенно лоббистских шагов правительства, комитета по ТЭК в пользу российского тока, в пользу занижения цен. В результате, по данным Минэкоэнерго на рынке сложился дефицит средств в 50 млрд грн", - пояснил гендиректор ДТЭК Энерго".

По остановке атомных блоков посоветовал депутату обратиться к Укрэнерго, который разработал энергобаланс.

"Именно НЭК отвечает за безопасность работы энергосистемы. И если в энергосистеме в марте уже до 80% атома в отдельные часы, то это, по мнению" Укрэнерго "и министерства, составило откровенную опасность для энергосистемы. Судьба ДТЭК сегодня в генерации ниже 20% . Когда по отношению к такой доли говорят "монополия" – это прямая мотивирована ложь. Более того, в отдельные часы доля генерации ДТЭК падает до 7-10%".

Дмитрий Сахарук намекнул, что такое нападение и использования экс-депутатов, которые сейчас стали блогерами, имеют целью не жажду справедливости и отстаивания интересов рядовых украинцев, а именно отстаивание заказчиков, которые заинтересованы в максимально низких тарифах для своей промышленности и, как следствие, в своих прибылях.

"В моей картине мира" ДТЭК Энерго " – это бизнес, который со временем уступит место украинской зеленой генерации. Но пока еще есть потребность в угле, пока не решена судьба сотни тысяч шахтеров и энергетиков, примитивные манипуляции только дестабилизируют и без того кризисный сектор. А бенефициары этих манипуляций – владельцы крупных предприятий – рискуют очень быстро остаться без одной из самых дешевых по цене в Европе электроэнергии ", – резюмировал генеральный директор ДТЭК Энерго.