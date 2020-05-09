Бывшего чиновника Фонда гарантирования вкладов уличили в миллионных растратах

Бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц уличили в растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находится в состоянии ликвидации.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. Преступную схему должностному удалось организовать благодаря тому, что он имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком.

"В "отдельных" случаях он в документах ее не отражал. Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен", – сказано в сообщении.

Бывшего чиновника ФГВФЛ уличили в растратах СБУ

7 марта 2020 бывшему чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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