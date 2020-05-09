Главная Новости
9 мая • обновлено в 13:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Бывшего чиновника Фонда гарантирования вкладов уличили в миллионных растратах

1.7т
Читать материал на украинском

Бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц уличили в растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находится в состоянии ликвидации.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. Преступную схему должностному удалось организовать благодаря тому, что он имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком.

"В "отдельных" случаях он в документах ее не отражал. Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен", – сказано в сообщении.

Бывшего чиновника ФГВФЛ уличили в растратах

Бывшего чиновника ФГВФЛ уличили в растратах

СБУ

7 марта 2020 бывшему чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" с помощью НАБУ и АРМА пытается через суды развалить дело о конфискации акций компании "Газтранзит" и вернуть влияние на украинском рынке газа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Банкротство банков в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Банкротство банков в Украине Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Фонд гарантирования вкладов Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 710.

    Вылечились: 2909. Умерли: 375.

  • В мире заболели уже 4 миллиона человек, погибли – более 276 тысяч.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги