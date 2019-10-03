"Был конфликт": Данилюк назвал причину своей отставки

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк свою отставку кроме ситуации с ПриватБанком объяснил конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По его словам, у Богдана в истории с банком есть конфликт интересов, а потому он тоже должен уволиться. Об этом Данилюк сказал в интервью BBC.

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", – сказал Данилюк, уточнив, что имеет в виду Богдана.

Известно, что Андрей Богдан до прихода в политику был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского. Группа "Приват" Коломойского владела ПриватБанком до его национализации в 2016 году. Сейчас бывшие владельцы требуют признать национализацию незаконной и судятся с государством.

"Мое видение – что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что когда его не устранить, то тогда не будет доверия к любым процессам, которые происходят. Чисто профессиональная позиция. Я, например, не влиял, я не имел права этого делать. Я не мог бы использовать суды, правоохранительную систему, мне бы в голову это не пришло", – сказал Данилюк.

По его словам, по этому поводу он давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако, не уточнил, прислушивался ли к ним глава государства.

Данилюк добавил, что ситуация с "Приватом" стала последней каплей, повлиявшей на его решение уволиться.

"Последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанка", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей", – сказал Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Данилюк назвал одной из главных причин своего увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка

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