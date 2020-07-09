Буславец предложила "Центрэнерго" перейти на украинский уголь

Государственная компания "Центрэнерго" рассматривает возможность закупки угля у отечественных производителей, в частности у ДТЭК "Добропольеуголь" Рината Ахметова.

Соответствующее поручение дала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, сообщается на сайте компании.

"6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики и.о. министра энергетики Ольга Буславець поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности – у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящей в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой", – отметил исполняющий обязанности генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

При этом он отметил, что коммерческое предложение, полученное утром 8 июля, было неприемлемым. В частности, речь идет о 100% предоплате за отгруженный уголь.

Корчинский добавил позднее процесс переговоров перешел в конструктивное русло.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Буславец призвала "Центрэнерго" возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в угольной отрасли, поскольку сжигание газа на станциях дает лишь краткосрочную выгоду и приведет к необходимости импорта угля из России.