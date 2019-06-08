Бум на рынке недвижимости: когда резко подорожает аренда квартир

В Украине в мае традиционно наблюдается снижения числа сделок на аренду жилья. При этом уже через полтора месяца на рынке ожидается резкий рост спроса и повышение цен на 10-20%.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил риэлтор Максим Бабуряк. Эксперт уверен: до августа цены на жилье менять не будут. Затем возможно подорожание жилья примерно на 10-20%. Квартира, которую на данный момент можно арендовать за 6,5 тыс. грн, подорожает до 7-7,5 тыс.

"Сейчас стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в среднем составляет 8 тыс. грн. Уже в августе, когда на рынке традиционно наблюдается оживление, думаю, будем иметь цену ближе к 9 тыс. грн. Есть и самые бюджетные варианты. Если сейчас это 6,5-7 тыс. грн, то через пару месяцев будет около 7-7,5 тыс. грн", — поясняет Бабуряк.

Аренда жилья prodengi.kz

Такой скачок связан в первую очередь с наплывом студентов накануне старта учебного года. Кроме того, в сентябре начинается активный бизнес-сезон, в столицу приезжают рабочие из разных уголков страны.

Правда, такое мнение разделяют не все эксперты рынка. Ждать значительное подорожание аренды не приходится, уверена член правления Института нацполитики, эксперт в сфере недвижимости Марина Багрова. Мол, цены ближе к сентябрю, как и в прошлые годы, действительно повысятся, но рост будет незначительным и в лучшем случае покроет проседание мертвого сезона весна-лето.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде", которая может дать застройщикам возможность строить "арендные дома" (в них будут сдаваться квартиры). На данный момент большая часть рынка находится в тени.

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