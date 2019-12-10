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10 декабря • обновлено в 16:40
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/ Рынки и компании

В Украине придумали, как заменить транзит российского газа

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В "Нафтогазе" собираются зарабатывать на хранении газа в украинских подземных хранилищах.

Об этом сказал директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов, передает "Интерфакс-Украина". "Однозначно, существуют все предпосылки сделать этот бизнес успешным", – сказал он.

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По его словам, спрос на эту услугу есть у независимых европейских трейдеров. Они уже хранят в ПХГ Украины достаточно большие объемы газа, которые закачали летом этого года.

Хранение газа в подземных хранилищах

Хранение газа в подземных хранилищах

"У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление – является сезонным. То есть, в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", – пояснил Фаворов.

Топ-менеджер НАК добавил, что правление компании на ближайшем заседании наблюдательного совета представит стратегию развития этого бизнеса.

На конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд куб. м – европейские компании.

Общая емкость 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" – 31 млрд куб. м. Эта компания полностью принадлежит "Нафтогазу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" "Укртрансгаз"
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Livesey David
Livesey David
Это всё новости для внутреннего потребления, тупoрылым сeлюкaм можно любую чепуху нести, они один куй ничего не понимают, а правда такова, нет трaнзита - нет oтoпления минимум трети укрaинских областей, потому что они oтaпливаются исключительно путевым российским газом, никакого рeвeрса, ни рeального не виртуaльнoгo там нет.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Идиотусы. Без транзита не создать давление. А значит, не извлечь этот газ из хранилищ.
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lykin vasa
lykin vasa
Rabinovich Alexander, Ха,для себя выкают в ручную....потом летом вернут
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ищут к чему бы еще присосаться - что б ни че не делать а денежка капала))))
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