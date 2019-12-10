В Украине придумали, как заменить транзит российского газа

В "Нафтогазе" собираются зарабатывать на хранении газа в украинских подземных хранилищах.
Об этом сказал директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов, передает "Интерфакс-Украина". "Однозначно, существуют все предпосылки сделать этот бизнес успешным", – сказал он.
По его словам, спрос на эту услугу есть у независимых европейских трейдеров. Они уже хранят в ПХГ Украины достаточно большие объемы газа, которые закачали летом этого года.
Хранение газа в подземных хранилищах
"У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление – является сезонным. То есть, в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", – пояснил Фаворов.
Топ-менеджер НАК добавил, что правление компании на ближайшем заседании наблюдательного совета представит стратегию развития этого бизнеса.
На конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд куб. м – европейские компании.
Общая емкость 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" – 31 млрд куб. м. Эта компания полностью принадлежит "Нафтогазу".
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