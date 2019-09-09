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10 сентября • обновлено в 06:26
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/ Рынки и компании

"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

3.3т Читать материал на украинском

В России предложили установить минимальную цену на сигареты в размере 250 рублей за пачку (около 95 гривен).

Так там хотят бороться с контрабандой и контрафактом. В соцсетях уже смеются с такой идеи. Так напоминают, как в 90-е на рынках продавали сигаретные бычки в майонезных банках.

"Они охренели. Даже в ЕС таких цен нет. Я уже не говорю о качестве продукции. И – да: если что, то я уже не курю. Речь не обо мне, а о тех, для кого и бросать-то нет смысла", – прокомментировал новость в Twitter российский журналист Саша Сотник.

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В комментариях отвечают, что теперь у людей появится возможность бросить курить. Сотник в этом сомневается: "Чтобы бросить – нужно видеть цель. Ради чего, собственно? А когда безнадега кругом – да и хрен бы с ним, с этим курением. Тут ведь психологическое состояние важно".

"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

Twitter / Саша Сотник

Также никто не верит и в протесты, если такую норму и правда примут.

"Не, скрепные поглубже на бутылку сядут и помалкивая, будут бычки потрошить. Помню, как на рынках бычки продавали в майонезных баночках. Флэшбэк, с*ка", – комментирует другой пользователь.

Он добавляет, что это еще сильнее подстегнет контрабанду.

"Сейчас контрабандные сиги из Казахстана торгуют мелким оптом. Будут торговать крупным. Украинцы будут возить. Сигареты там стоят дешевле россиянских втрое. А у меня родственник от безделья табаки взращивает. Трубочный табак они сразу по 750 выставят или оставят как есть?", – спрашивает пользователь Twitter.

"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

Twitter / Саша Сотник

Другие иронизируют, что это "пропагандистская двухходовка".

"Как только этот ад примут - все ольгинские немедленно получат методички, что др*чить теперь следует не на пломбир, а на "Яву" по 40 копеек", – написал Алексей Соколов.

"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

Twitter / Саша Сотник

"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия осиливает "мегапроекты" исключительно в своих столицах, а сколь-нибудь крупные стройки в других городах проваливаются. Причина одна – все деньги ушли на Крым.

Средняя пенсия в России за год выросла на целых шесть рублей. Согласно Росстату, в августе 2019 года она составила 14150 рублей.

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Тема
Кризис в России
Место
Россия
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я не курю. Из родственников курит только свекр, и если он курить не бросит, то сколько он будет платить и что курить, это его трудности. Мнение Сотника не интересует вообще никого, жаль, что он такой жадный и бросил курить. Быстрее б сдох.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Как всегда, офигительный заголовок и взятый с неприлично части тела текст. В первоисточнике:" Депутат Сергей Катасонов предложил, чтобы фиксированная минимальная стоимость составляла 85 рублей. По его мнению, это снизит доступность сигарет, а также пресечёт контрабанду и контрафакт. «Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может, — пояснил депутат. — 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей." А предложение по 250 озвучил(хотя его никто не спрашивал) некто Хамзаев, учредитель НКО "Трезвая Россия". Ипанько, кстати, но на волне ЗОЖа бабло рубит исправно
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
В Украину будут ездить, бычки собирать.
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CARGO 100
CARGO 100
Владимирович Владимир, если что поляки будут возить, как в Германию за 2 евро ...
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