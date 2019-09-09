"Будут бычки потрошить": в России предсказали финал новой реформы

В России предложили установить минимальную цену на сигареты в размере 250 рублей за пачку (около 95 гривен).

Так там хотят бороться с контрабандой и контрафактом. В соцсетях уже смеются с такой идеи. Так напоминают, как в 90-е на рынках продавали сигаретные бычки в майонезных банках.

"Они охренели. Даже в ЕС таких цен нет. Я уже не говорю о качестве продукции. И – да: если что, то я уже не курю. Речь не обо мне, а о тех, для кого и бросать-то нет смысла", – прокомментировал новость в Twitter российский журналист Саша Сотник.

В комментариях отвечают, что теперь у людей появится возможность бросить курить. Сотник в этом сомневается: "Чтобы бросить – нужно видеть цель. Ради чего, собственно? А когда безнадега кругом – да и хрен бы с ним, с этим курением. Тут ведь психологическое состояние важно".

Twitter / Саша Сотник

Также никто не верит и в протесты, если такую норму и правда примут.

"Не, скрепные поглубже на бутылку сядут и помалкивая, будут бычки потрошить. Помню, как на рынках бычки продавали в майонезных баночках. Флэшбэк, с*ка", – комментирует другой пользователь.

Он добавляет, что это еще сильнее подстегнет контрабанду.

"Сейчас контрабандные сиги из Казахстана торгуют мелким оптом. Будут торговать крупным. Украинцы будут возить. Сигареты там стоят дешевле россиянских втрое. А у меня родственник от безделья табаки взращивает. Трубочный табак они сразу по 750 выставят или оставят как есть?", – спрашивает пользователь Twitter.

Twitter / Саша Сотник

Другие иронизируют, что это "пропагандистская двухходовка".

"Как только этот ад примут - все ольгинские немедленно получат методички, что др*чить теперь следует не на пломбир, а на "Яву" по 40 копеек", – написал Алексей Соколов.

Twitter / Саша Сотник

Они охренели. Даже в ЕС таких цен нет. Я уже не говорю о качестве продукции. И - да: если что, то я уже не курю. Речь не обо мне, а о тех, для кого и бросать-то нет смысла...https://t.co/ofItesuUOD — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) September 9, 2019

РИА Новости

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