Налоговая и VISA будут совместно развивать безналичную экономику в Украине

Государственная налоговая служба в Украине и компания VISA договорились совместно популяризировать безналичные расчеты. Это позволит снизить количество "теневых" расчетов.

Об этом заявил глава налоговой Сергей Верланов во время церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между ГНС и VISA, сообщили в пресс-службе ГНС.

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Подписание меморандума

"Мы подписали меморандум с компанией VISA. Это стратегический технологический партнер, который будет помогать нам реформироваться, улучшать сервис для наших клиентов – граждан и бизнеса. Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в стране. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев", – Верланов.

Что сказано в меморандуме

Меморандум о сотрудничестве между ГНС и VISA предусматривает план действий по развитию безналичной экономики в Украине.

В документе говорится о совместных мерах, в рамках которых ГНС и VISA будут информировать граждан о преимуществах использования электронных платежей, ведь уменьшение оборота наличных средств – одно из направлений борьбы с теневой экономикой. В частности, планируется ряд мероприятий по повышению финансовой и налоговой грамотности украинцев.

"Также в рамках меморандума ГНС и VISA будут разрабатывать и реализовывать проекты для популяризации и продвижения цифрового бизнеса и коммерции", – сообщили в Госналоговой службе.

Платежи в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Минцифра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

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