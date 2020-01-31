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31 января • обновлено в 16:58
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Налоговая и VISA будут совместно развивать безналичную экономику в Украине

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Государственная налоговая служба в Украине и компания VISA договорились совместно популяризировать безналичные расчеты. Это позволит снизить количество "теневых" расчетов.

Об этом заявил глава налоговой Сергей Верланов во время церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между ГНС и VISA, сообщили в пресс-службе ГНС.

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Подписание меморандума

Подписание меморандума

"Мы подписали меморандум с компанией VISA. Это стратегический технологический партнер, который будет помогать нам реформироваться, улучшать сервис для наших клиентов – граждан и бизнеса. Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в стране. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев", – Верланов.

Что сказано в меморандуме

Меморандум о сотрудничестве между ГНС и VISA предусматривает план действий по развитию безналичной экономики в Украине.

В документе говорится о совместных мерах, в рамках которых ГНС и VISA будут информировать граждан о преимуществах использования электронных платежей, ведь уменьшение оборота наличных средств – одно из направлений борьбы с теневой экономикой. В частности, планируется ряд мероприятий по повышению финансовой и налоговой грамотности украинцев.

"Также в рамках меморандума ГНС и VISA будут разрабатывать и реализовывать проекты для популяризации и продвижения цифрового бизнеса и коммерции", – сообщили в Госналоговой службе.

Платежи в Украине

Платежи в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Минцифра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Налоги в Украине
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Тег
Государственная налоговая служба (ГНС)
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