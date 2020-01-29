Зеркаль получила новую должность в "Нафтогазе": чем займется

Бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль назначена советником главы правления "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба НАК в среду, 29 января. "В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым", – сказано в сообщении.

Назначение в "Нафтогазе"

В "Нафтогазе" добавили, что ранее Зеркаль уже сталкивалась в "газовыми" судами. В частности, во время работы в МИД она представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря 2019 года Кабмин уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. О намерении уйти из МИД сама Зеркаль сообщила еще 14 августа.

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