"Будет нужно – ликвидируем": подавший в отставку Гончарук выступил с жестким заявлением

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о необходимости создания в Украине современной конкурентной строительной отрасли.

В своем заявлении в Facebook глава правительства отметил, что 2020 год будет также посвящен программе "Большого строительства".

"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в которой она есть сейчас", – пригрозил премьер.

"Каждая инвестирована в строительство гривна – это дополнительные 6 гривен в смежные отрасли. В прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. У правительства цель достичь среднеевропейского уровня в 6%. Это значительно ускорит темпы роста экономики", – добавил Гончарук.

Алексей Гончарук в Раде 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, 17 января после публикации скандальных "пленок" Гончарука он подал в отставку, написав заявление президенту Владимиру Зеленскому в правом внести его в парламент. По закону же решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

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