"Будет честью": глава Минцифры пригласил в Украину российский бизнес

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "будет честью", если в Украину начнет возвращаться российский бизнес, в том числе – IT-компании.

Об это он сказал, рассуждая об идее украинского электронного гражданства, в интервью НВ. Федоров пояснил, что для иностранных компаний модель электронного гражданства может создать удобный рынок для ведения бизнеса за счет оптимизации налогов.

Также он отметил, что не против, если россияне будут подаваться на украинское электронное гражданство.

"Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании", – заявил Федоров.

В ответ на вопрос, как будет возможно подобное с учетом войны, развязанной Россией на востоке Украины, министр ответил: "Так это же расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?".

Федоров добавил – он не видит рисков, что российские бизнесмены смогут создавать в Украине свои центры влияния.

"Ну это же не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем я ничего плохо не вижу", – заявил министр.

Федоров ждет в Украине российский бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

17 декабря 2019 года правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции. Также санкции расширены против производителей товаров.

Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Дополнительные санкции, введенные РФ против Украины, коснутся товаров примерно на $31,2 млн. Также под запрет на поставку в Украину попала российская продукция на сумму около $21,4 млн.

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