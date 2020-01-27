Будет бороться с коррупцией: Лещенко в "Укрзалізниці" дали новую должность

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" создал внутри компании антикоррупционный комитет. Его возглавит член набсовета, бывший нардеп Сергей Лещенко.

Решение об этом набсовет принял на заседании 23 января. Комитет, как сообщили в пресс-службе УЗ, будет наблюдать, как компания обучает сотрудников и руководство этическому поведению и какие усилия прилагает для борьбы с коррупцией.

В компании сообщили, что возглавит комитет член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, также его членами будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого комитета мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзалізниці". Это даст возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе", – сказал глава набсовета УЗ Шевка Аджунер.

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элементов рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

В конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".

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