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27 января • обновлено в 15:11
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/ Рынки и компании

Будет бороться с коррупцией: Лещенко в "Укрзалізниці" дали новую должность

1.7т
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Наблюдательный совет "Укрзалізниці" создал внутри компании антикоррупционный комитет. Его возглавит член набсовета, бывший нардеп Сергей Лещенко.

Решение об этом набсовет принял на заседании 23 января. Комитет, как сообщили в пресс-службе УЗ, будет наблюдать, как компания обучает сотрудников и руководство этическому поведению и какие усилия прилагает для борьбы с коррупцией.

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В компании сообщили, что возглавит комитет член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, также его членами будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого комитета мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзалізниці". Это даст возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе", – сказал глава набсовета УЗ Шевка Аджунер.

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"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

  • Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

  • "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элементов рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

  • В конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Скандал вокруг "Укрзалізниці" Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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