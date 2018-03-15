Британия откажется от российского газа

Соединенное Королевство ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
"Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны", – заявила премьер-министр Великобритания Тереза Мэй, передает Reuters.
В этом году Лондон уже получал поставки сжиженного природного газа из Моcквы, и в целом Европа получает треть своего газа из России.
"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", – резюмировала Мэй.
Как сообщал "Обозреватель" ранее стало известно, что новая политика правительства переизбранного канцлера Германии Ангелы Меркель направлена на отказ от закупки российского угля и газа.
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