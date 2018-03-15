Британия откажется от российского газа

Соединенное Королевство ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

"Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны", – заявила премьер-министр Великобритания Тереза ​​Мэй, передает Reuters.

В этом году Лондон уже получал поставки сжиженного природного газа из Моcквы, и в целом Европа получает треть своего газа из России.

"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", – резюмировала Мэй.

Как сообщал "Обозреватель" ранее стало известно, что новая политика правительства переизбранного канцлера Германии Ангелы Меркель направлена на отказ от закупки российского угля и газа.