Бренд Nemiroff удивил радикальной сменой дизайна

Международный бренд Nemiroff, один из крупнейших производителей алкоголя в Украине, радикально изменил внешний вид бутылок своих популярных напитков. Новый дизайн был создан ведущим профильным агентством Великобритании.

С октября 2020 года Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и Nemiroff Украинская медовая с перцем, визитная карточка бренда, сменили уже привычную поклонникам бренда бутылку-штоф на новый, более смелый вариант. Кроме того, вся линейка продукции получила новое название — The Originals, — отсылающее к многовековой истории бренда, первые упоминания о котором датируются 1752 годом.

Вкус и высокое качество напитков остались прежними, так как рецептура их изготовления не меняется уже много лет.

Как уверяет пресс-служба Nemiroff, настолько радикальные изменения для продукции массового сегмента можно рассматривать как введение новых стандартов и вызов всей водочной индустрии.

"Изменившись извне, важно оставаться верным себе, своим принципам и жизненным правилам. Амбициозные и неукротимые духом личности даже после внешних изменений сохраняют свою суть, ведь у них есть стержень, характер. Даже через десятки лет, завоевав мировой рынок, создав себе имя, Nemiroff The Originals меняется внешне, но остается верным своему качеству. Новый дизайн, но все тот же легендарный вкус", — говорит Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.

Форма бутылки изменилась с прямоугольной на квадратную в основе, в целом дизайн стал отчетливо другим. Обновленная форма не только стильная, но и достаточно эргономична — держать ее в руке стало еще удобнее за счет специальной конструкции боковых граней. К тому же, такая бутылка привлекает к себе внимание и подчеркивает статус. Крафтовая этикетка. Уникальность подчеркивают новые шрифты, цвета и графические элементы, характеризующие переосмысление истории в современном стиле. Такая комбинация будет качественно выделяться на прилавках магазинов. Новый эко-колпачок изготовлен из безопасных материалов и не содержит бисфенола-А. Кроме того, новые колпачки, разработанные для бренда Nemiroff, одни из первых в мире изготовлены без использования поликарбоната. Защита от подделок обеспечивается с помощью уникальной конструкции колпачка Колумб для Nemiroff. Он не только гарантирует максимально прочную фиксацию на венчике, но и защищает от возможного снятия пробки для переливания содержимого бутылки. Если колпачок был снят, то он разрушается и вернуть ему первоначальный вид уже не получится. Классическая защита, которую Nemiroff использовал годами (лазерная дата на стекле и колпачке), остается и в новом дизайне.

В компании подчеркивают, что изменения касаются только внешнего вида линейки. Легендарный вкус и оригинальные рецептуры продукции остаются неизменными. Основой совершенного вкуса продукции Nemiroff является вода, что проходит многократную фильтрацию природными минералами. Высокое качество сырья, девять уровней фильтрации и защита от подделок — это то, что уже не одно десятилетие выводит водочную продукцию Nemiroff на ведущие позиции в мире.