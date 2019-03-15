Бренд Года-2019: украинцы определят лучшие бренды

9 апреля на грандиозной Церемонии награждения бизнес-конкурса "Бренд года" будут объявлены торговые марки – лидеры потребительских симпатий в различных категориях товаров и услуг.

Традиционно церемония состоится в Доме официальных приемов, где соберутся представители бизнес-элиты и звезды шоу-бизнеса, чтобы определить, кто получит высокое звание Бренд Года.

В этом году церемония награждения состоится уже девятнадцатый раз. Проект "Бренд Года" создан в 2000 году, он стал первым бизнес-конкурсом на территории Украины.

Учредитель Конкурса Владимир Спиваковский вспоминает: "К 1999 году слово бренд в Украине никто не знал. Меня переспрашивали: "Бренди? Как пишется это слово?". Я привез его из Америки и сделал Конкурс Бренд года Украины".

В 2001 году Конкурс получил поддержку Кабинета Министров Украины и Совета предпринимателей Украины.

Учредители Конкурса первыми в Украине объявили о старте новой эры на рынке - брендинг и бренд-менеджмент, помогая продвигать и инициализовуваты бизнес. Таким образом потребитель узнал о Бренде.

"В этом году мы получили большое количество заявок на участие в конкурсе, - рассказывает директор "Бренд Года" Лика Спиваковская - "Нас очень радует тенденция, с которой развивается украинский рынок - среди участников есть компании с многолетним опытом, но много и молодых брендов, а также стартапов".

По словам Лики, бизнес-конкурс взял на себя ответственную миссию – продвижение марочных товаров и услуг в Украине, развитие потребительского общества и культуры, а также – реальную помощь потребителям выбрать действительно лучший товар или услугу среди различных предложений.

На торжественной Церемонии для гостей выступают: саксофонист Александр Сивак и Galkosta, аудио-визуальный проект AINA (Айна Вильберг - вокал, Алиса Гурова - contemporary dance), оперная дива Елена Гончарук, художник в третьем поколении, ведущая и победительница международных конкурсов красоты Анна Гомонова.

Ведущий вечера: Григорий Решетник.

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