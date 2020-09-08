Всплыла информация о назначении Баума "смотрящим" за игорным бизнесом
Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен российский бизнесмен Борис Баум, приближенный к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Об этом сообщил Telegram-канал "Темный рыцарь" во вторник, 8 сентября. "Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен миньон Кирилла Тимошенко, представитель российского игорного бизнеса, лоббировавший и оплативший принятие игорного закона, – Борис Баум", – сказано в сообщении.
Комиссия по развитию и регулированию азартных игр – новый государственный орган, который будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций относительно казино, а также будет получать от них финансовую отчетность.
Официального подтверждения этого нет. Однако информация о том, что Баум будет назначен на должность руководителя комиссии, появлялась и раньше. В частности, еще в феврале 2020 года журналисты сообщали, что руководство игорным бизнесом в Украине собирались отдать человеку, связанному с Офисом президента и Россией – бизнесмену Борису Бауму.
По данным СМИ, он регулярно принимал участие в обсуждении законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.