Всплыла информация о назначении Баума "смотрящим" за игорным бизнесом

Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен российский бизнесмен Борис Баум, приближенный к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом сообщил Telegram-канал "Темный рыцарь" во вторник, 8 сентября. "Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен миньон Кирилла Тимошенко, представитель российского игорного бизнеса, лоббировавший и оплативший принятие игорного закона, – Борис Баум", – сказано в сообщении.

Баума могут назначить главой Комиссии по надзору за игорным бизнесом Telegram / Темный рыцарь

Комиссия по развитию и регулированию азартных игр – новый государственный орган, который будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций относительно казино, а также будет получать от них финансовую отчетность.

Официального подтверждения этого нет. Однако информация о том, что Баум будет назначен на должность руководителя комиссии, появлялась и раньше. В частности, еще в феврале 2020 года журналисты сообщали, что руководство игорным бизнесом в Украине собирались отдать человеку, связанному с Офисом президента и Россией – бизнесмену Борису Бауму.

По данным СМИ, он регулярно принимал участие в обсуждении законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

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