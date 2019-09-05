Борьба с янтарной мафией: что известно о неотложном законопроекте Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность для большинства незаконных добытчиков и контрабандистов янтаря.

Документ, определенный главой государства как "неотложный", появился на сайте ВР 4 сентября 2019 года. Он вносит поправки в Уголовный кодекс.

Какие наказания предусматривает:

незаконная добыча янтаря – штраф от 700 до 3000 необлагаемых минимумов (11,9-51 тыс. грн), или ограничение (или лишение) свободы на срок от 1 до 3 лет;

реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря – штраф от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов (от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн);

то же, что и в первых двух пунктах, совершенное группой лиц, или повторно, или в значительных размерах, или если добыча велась на территории природно-заповедного фонда – лишение воли от 4 до 7 лет.

Уточняется, что под "значительным размером" имеется в виду стоимость янтаря, что в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов – то есть от 1700 грн и выше.

Таким образом, большинство фактов незаконной добычи янтаря в Украине с большой вероятностью по этому закону могут быть квалифицированы сразу по третьему пункту тяжести преступления.

Кому грозит:

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по оценке экспертов, к незаконной добычи янтаря в Украине привлечены более 50 тысяч человек.

Поправки в Уголовный кодекс о янтаре

Зеленский грозит тюрьмой незаконным добытчикам янтаря

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

По мнению экс-генпрокурора Святослава Пискуна, введение уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря может заставить взяться за оружие жителей сразу двух областей.

По мнению Пискуна, жителям Полесья нужно дать возможность законных заработков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!