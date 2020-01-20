Борьба с ИГИЛ и РФ: Госфинмониторинг опубликовал отчет за 2019 год

Госфинмониторинг в 2019 году подготовил и направил правоохранителям 893 материала, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сказано в отчете, который появился на сайте Госслужбы финансового мониторинга Украины в понедельник, 20 января."Сумма финансовых операций в этих материалах, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 92,2 млрд гривен", – сообщили в ведомстве.

По данным отчетности, служба собрала 211 материалов, связанных с отмыванием коррупционных денег и присвоением государственных средств и имущества. "В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 41,8 млрд гривен", – сообщили в Госфинмониторинге.

В ведомстве отметили, что в 2019 году направили правоохранителям 106 материалов относительно финансирования сепаратизма и терроризма. В частности, 9 материалов связаны с ИГИЛ, а 32 материала касаются связей с Россией. "В 48 случаях заблокированы средства на сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен", – сообщили в пресс-службе.

Также в Госфинмониторинге заявляют, что за отчетный период были подписаны следующие документы:

Меморандум об общих принципах сотрудничества с Национальным институтом стратегических исследований;

Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов;

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией "Ю-контроль" о начале использования сервиса YouControl;

Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.

Меморандум о сотрудничестве и передаче копии информационной базы данных "Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины" с Общественной организацией "Центр противодействия коррупции"

Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия и Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.

Также в ведомстве заработал новый вебпортал по адресу: fiu.gov.ua. Новый вебпортал доступен для пользователей с нарушением зрения и пока функционирует в ВЕТА режиме.

"Госфинмониторингом продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии Госфинмониторинга, проекту Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который 6 декабря 2019 года был принят Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом и 28 декабря официально обнародован", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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