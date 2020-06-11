Уже полгода тлеет история с попыткой украинских НПЗ добиться антисубсидиарного расследования в отношении поставок дизтоплива и сжиженного газа из России либо другими способами деформировать существующую систему поставок нефтепродуктов.

Своего производителя надо защищать – это нормально. Но в нашем никаких угроз нет. Усилия направлены на получение сверхприбыли теми, кому и так неплохо живется. И кто не хочет идти тернистым путем технологического совершенства, строительства новых установок, а выбирает более простой и быстрый путь – наращивания своей доли рынка и прибыли за счет государства и потребителей. Чтобы убедить чиновников, в ход идут манипуляции и откровенное перекручивание фактов. Неплохо это видно на примере одной из многочисленных записок, полетевших от лоббистов закрытия рынка в Кабмин, СНБО и т.д. (прилагаю). Итак, обо всем по порядку.

В записке говорится, что для обхода пошлин на трубопроводные поставки российского дизтоплива и сжиженного газа используется схема транзита российского топлива через Беларусь. Хочу категорически опровергнуть эту информацию. Дизтопливо из Беларуси поставляют только белорусские НПЗ, импорт российского ДТ в Беларусь запрещен межгосударственными соглашениями.

Возможно, за транзит были приняты объемы Мозырского НПЗ, которые начали поступать по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс" после введения спецпошлины на трубопроводные поставки в августе 2019 года. Но это в корне неверно, так как эти прокачки идут при детальном сопровождении специалистов "Белорусской нефтяной компании" и какие-либо фальсификации полностью исключены.

Что касается сжиженного газа, то из 125 тыс. т, импортированных из Беларуси за 5 месяцев 2020 года, только 19 тыс. т приходится не на производителей, а на газовые терминалы, которые преимущественно "миксуют" белорусский и казахский газ. Не исключено, что там могут быть и "молекулы" российского газа, которыми, впрочем, можно пренебречь, глядя на баланс рынка газа за январь-май этого года – 750-760 тыс. т.

Далее. В своей записке неизвестные авторы пишут, что в апреле прошлого российское правительство ввело эмбарго на поставки отдельных видов нефтепродуктов в Украину, а на экспорт дизтоплива и сжиженного российское Минэкономразвития выдало разрешение на экспорт в Украину только "Роснефти" и "Лукойлу". На этом основании делается вывод, что Россия тем самым демонстрирует заинтересованность в контроле за наполнением рынка Украины нефтепродуктами и усилении энергонезависимости Украины.

Прежде всего отмечу, что дизтопливо и сжиженный газ не попали в список запрещенного экспорта. Это говорит о том, что данной продукции в России профицит и ей необходим выход на внешние рынки. В этом плюс, так как российский продукт создает давление на аппетиты других экспортеров нефтепродуктов в Украину. Благодаря исключительно логистическим особенностям российское дизтопливо и сжиженный газ приобретаются украинскими компаниями на рыночных условиях, хотя и со значительными премиями к мировому рынку. Наше исследование показывает, что в 2017 году таможенные цены на российское ДТ были выше уровня цен в Средиземноморье на $16/т, в 2018 – на $22/т, в 2019-ом – на $27/т. Есть уже статистика и по 2020 году – плюс $46/т! Для справки: импортозависимая Турция покупает дизтопливо по абсолютным значениям котировки. Если бы речь шла о завоевании рынка Украины, мы бы видели обратную тенденцию – уменьшения цен российскими компаниями.

Приведенная динамика говорит о том, что за счет роста цен на импорт из года в год дороже продают свой товар и украинские производители. Но, видимо, им этого мало. Если будут любые ограничения, пошлины или квоты, это даст новый импульс ценам. Думаю, уже сегодня мы платим одну из самых высоких цен на континенте, а в случае введения ограничений будем претендовать на весьма печальное лидерство. Одна и самых бедных стран Европы будет платить наибольшие цены.

Тоже самое касается и сжиженного газа. На одном из попавшихся мне на глаза слайдов, составленных лоббистами пошлин, говорится, что российский автогаз нам поставляется слишком дорого, дороже чем в Польшу. Но позвольте, украинские производители продают свой газ в четком соответствии импорту. Выходит, что "Укргаздобыча", "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые суммарно занимают более 20% внутреннего рынка автогаза, тоже продают свой товар по неадекватным ценам? Значит сжиженный газ должен стоить дешевле? Кто тогда им мешает его дешевле продавать? Или пошлины позволят это сделать? Но хрестоматийная цель пошлин – снижение конкуренции для повышения цен внутренними производителями. Что-то снова не вяжется.

Теперь что касается выдачи разрешений только "Роснефти" и "Лукойлу". Во-первых, в отличие от "Роснефти", в капитале "Лукойла" нет государственного участия, акции компании торгуются на мировых биржах, поэтому какие задачи по захвату рынка Украины она может выполнять, я не вполне понимаю. Действительно, на первом этапе разрешения получили две крупнейшие компании, так как они имели действующие контракты, но вскоре разрешения начали получать и другие компании и на сегодня кроме упомянутых их имеют "Русснефть", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и многие другие.

Напоследок прокомментирую тезис, а точнее "страшилку" о возможностях России дестабилизировать ситуацию в Украине по аналогии с тем, как это было сделано в начале этого года в Беларуси. Напомню, весь первый квартал "союзники" не могли договориться об условиях поставок нефти, из-за чего белорусские НПЗ были загружены на половину мощности. Кстати, если бы не этот спор, доля российского ДТ на рынке была бы 29,8%, а белорусского – 32%, что отвечает прогнозному уровню и видению инициаторов квотирования. Но случился форс-мажор и рынок был вынужден искать недостающие объемы чтобы перекрыть нехватку белорусских объемов. Точно также рынок в полтора раза увеличил закупки в Беларуси в августе-сентябре 2019 года, когда Украина ввела спецпошлину на трубопроводный импорт из России. И это очень хорошая иллюстрация диверсификации рынка.

Что же не так с белорусской страшилкой? Российская нефть – это 100% загрузки белорусских НПЗ. Альтернативных вариантов полноценно заместиться нет. И эта ситуация заставила белорусов сделать выводы. И они их сделали! Нефть пошла из Азербайджана (через Украину), Норвегии и даже США! Т.е. наши соседи были вынуждены задуматься над диверсификацией поставок и, по словам белорусского лидера, постараются держать 30% загрузки из нероссийских источников. А отличие Украины в том, что мы уже имеем диверсифицированный и отлично функционирующий механизм нефтепродуктообеспечения! Россия, Беларусь, украинские НПЗ, Литва, морские поставки – это уже работает.

И главное, устройство и диверсификацию нашего рынка отлично понимают россияне. Толку в блокировании поставок нет, в отличие от белорусов нам есть чем и как оперативно заместиться, притом примерно по тем же ценам. А для белорусов цена на российскую нефть за счет межправительственных соглашений ниже на $100/т, чем любая альтернатива, а значит экономика переработки получит серьезный удар.

Любая квота или пошлина сделает и так максимальные закупочные цены еще более высокими и что самое главное – разрушит устойчивую равновесную систему поставок.

В итоге я хочу порекомендовать чиновникам: не спешите с выводами, учитывайте все точки зрения. Как видим выше, не все так однозначно. А иногда и совсем не так, как пишут и говорят респектабельные молодые люди в дорогих костюмах.

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