Большинство авиакомпаний из-за коронавируса могут обанкротиться: Bloomberg

Из-за пандемии коронавируса большинство авиакомпаний во всем мире могут обанкротиться до конца мая, если их не поддержат правительства государств.

Многие перевозчики уже столкнулись с техническим банкротством или существенно нарушили долговые обязательства. Об этом говорится в заявлении сиднейского консультативного центра CAPA по авиации, пишет Bloomberg. В документе отмечают, что авиаперевозчики быстро истощают денежные резервы, потому что их самолеты или стоят на земле, или летают, более чем наполовину пустые.

Банкротство авиакомпаний

"Для того чтобы избежать катастрофы, необходимо скоординированное действие правительства и промышленности, говорят в CAPA. В противном случае "выход из кризиса будет похож на выход на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", – сообщило агентство.

По словам CAPA, большинство крупнейших перевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, вероятно, удержатся на плаву благодаря правительственной помощи или поддержке со стороны их владельцев.

Издание добавляет, что авиаперевозчики от American Airlines Group Inc. до австралийской Qantas Airways Ltd. сократили свои мощности. При этом некоторые, такие как шведская SAS AB, временно уволили большинство сотрудников. Flybe, крупнейшая региональная авиакомпания Европы, уже рухнула. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, перевозчики могут потерять до $113 млрд в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии могут временно национализировать важные для государства компании, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса.

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