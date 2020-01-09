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9 января • обновлено в 02:53
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В "Нафтогазе" объяснили масштаб удара по "газопроводу Путина"

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Судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через 4 года.

Но и тогда она не сможет им воспользоваться. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале компании. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Я процитирую руководителя Объединенной судостроительной корпорации РФ. Он сказал, что России для того, чтобы создать судно, которое сможет проложить этот газопровод, нужно 4 года", – сказал Коболев.

При этом, по его словам, есть еще одно "но": чтобы судно смогло работать в территориальных водах Дании, оно должно иметь страховку.

"А страховые компании очень чувствительны к любым американским санкциям. Поэтому кроме судна РФ нужно будет решить еще несколько проблем. И по оценкам американских экспертов, вряд ли это возможно в ближайшее время", – сказал Коболев.

Северный поток-2

Северный поток-2

Такие же проблемы, по словам Коболева, Россия имеет и с другими судами, которые теоретически она может дооборудовать для укладки труб в море.

Он добавил, что "Северный поток-2" с точки зрения коммерции и экономики России никогда не был нужен. "Это политика. Это попытка обескровить украинскую экономики. Это элемент гибридной войны против нас", – объяснил Коболев.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персона
Андрей Коболев
Место
Россия
Теги
газопровод Северный поток - 2
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