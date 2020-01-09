В "Нафтогазе" объяснили масштаб удара по "газопроводу Путина"

Судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через 4 года.

Но и тогда она не сможет им воспользоваться. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале компании. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я процитирую руководителя Объединенной судостроительной корпорации РФ. Он сказал, что России для того, чтобы создать судно, которое сможет проложить этот газопровод, нужно 4 года", – сказал Коболев.

При этом, по его словам, есть еще одно "но": чтобы судно смогло работать в территориальных водах Дании, оно должно иметь страховку.

"А страховые компании очень чувствительны к любым американским санкциям. Поэтому кроме судна РФ нужно будет решить еще несколько проблем. И по оценкам американских экспертов, вряд ли это возможно в ближайшее время", – сказал Коболев.

Северный поток-2

Такие же проблемы, по словам Коболева, Россия имеет и с другими судами, которые теоретически она может дооборудовать для укладки труб в море.

Он добавил, что "Северный поток-2" с точки зрения коммерции и экономики России никогда не был нужен. "Это политика. Это попытка обескровить украинскую экономики. Это элемент гибридной войны против нас", – объяснил Коболев.

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