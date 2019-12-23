Большие аптечные скидки "Від Морозків"

Все советуют составить домашнюю аптечку, но это сложно. Находятся другие дела, требующие внимания, и становится не до консультаций с врачом и вдумчивого составления списка препаратов. Об аптечке вспоминаем, когда ухудшается самочувствие, но нужно быстро "встать на ноги".

Чтобы подтолкнуть людей к заблаговременной покупке противовирусных средств и витаминов, роботизированные аптеки под брендами "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Благодия" и "Аптека АНЦ" сделали акцию "Від Морозків"*. Пока она действует, посетители могут покупать товары со скидками до 25%.

Роботизированные аптеки добавили в акционный перечень противовирусные препараты, средства гигиены, фиточаи и другие позиции. Чтобы узнать, на какие товары распространяется скидка и в каком размере, можно обратиться к провизору.

Офисные сотрудники делают покупки в роботизированных аптеках во время обеденного перерыва или по дороге домой. Руководители выкраивают свободную минуту между встречами, чтобы зайти за витаминами, лекарствами, другими товарами. В аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия" и "Аптека Копейка" работают роботы-помощники. Они размещают товары на полках и отдают в руки провизора упаковку, которую заказал покупатель.

В отличие от человека, они выполняют работу за семь секунд. В это время покупатель может приготовить деньги или достать банковскую карту и расплатиться за товары.

Чтобы посетители не откладывали покупку в попытках сэкономить, роботизированные аптеки проводят акцию "Від Морозків". Она действует с 1 декабря 2019-го по 30 января 2020 года, поэтому желающие успевают приобрести акционные позиции со скидками до 25%. Можно пополнить запасы домашней аптечки противовирусными препаратами, купить малышу средства гигиены, взять фиточай. В акционном перечне есть и другие товары для взрослых и детей. Если ищете конкретный продукт, можете сделать предварительный заказ с помощью аптечной справки 5900.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!