Больше возможностей увольнять: Верховная Рада опубликовала скандальный проект Трудового кодекса

На сайте Верховной Рады опубликовали текст проекта "Закона о труде", который был утвержден Кабинетом министров.

В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателю дается больше возможностей увольнять работников. Также вводится 7 разных типов Трудового кодекса, которые подстроены под разные типы занятости. Кроме того на уровне закона появится защита от психологического давления.

Новый Трудовой кодекс Верховная Рада

Проект закона оставляет базовые социальные гарантии в сфере труда, а именно:

Минимальная заработная плата и гарантия оплаты в денежной форме;

Оплачиваемый больничный;

Ежегодный оплачиваемый отпуск;

Сохранение рабочего места на время отпуска в связи с родами и уходу за ребенком;

Гарантии для призванных и мобилизованных на военную службу;

Режим работы;

Безопасность и охрана труда;

Защита от дискриминации.

Презентация нового Трудового кодекса МЭРТ

Законопроект отменяет возможность получать оплату труда каким-либо товаром: зарплату можно платить только деньгами. Кроме того, устанавливается повышенный размер заработной платы на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями. Оплата труда должна быть минимум на 4% выше заработной платы по аналогичной профессии (должности) в нормальных условиях.

Что касается самого главного обсуждаемого пункта, так это гарантии для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Так, законопроектом оставляется гарантированный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами от 126 до 140 дней.

Презентация нового Трудового кодекса МЭРТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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