Более 90% дефицита "Гарпока" – недоплата со стороны "Укрэнерго" – директор

Дефицит средств ГП "Гарантированный покупатель" составляет 10,1 млрд грн, из которых 9,3 млрд грн (92%) это задолженность компании "Укрэнерго" перед госпредприятием.

Об этом сообщил директор "Гарантированного покупателя" Константин Петриковец в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-встречи, посвященной энергетической безопасности страны в условия кризиса.

"По обеим видам ПСО наша задолженность составляет 10,1 млрд грн, а задолженность "Укрэнерго" перед нами – 9,3 млрд грн", - сказал Петриковец.

Он отметил, что 10,1 млрд грн - это задолженность госпредприятия по финансовому расчету перед компанией "Энергоатом", а также производителями зеленой электроэнергии.

Петриковец подчеркнул, что из-за недоплат со стороны "Укрэнерго" и несовершенностью рынка электроэнергии Украины Гарантированный покупатель не может эффективно выполнять возложенные на него обязательства. В пример он привел период второго полугодия 2019 года, когда госпредприятие не имела дефицита средств.

"Наши доходы превышали расходы на 2,4 млрд грн и были направлены на финансирование зеленой генерации. Мое пожелание, чтобы был осуществлен детальный анализ работы нового рынка и на основании этого анализа принимались сбалансированные решения", - добавил Петриковец.

Напомним, 15 апреля "Укрэнерго" сообщило, что планирует обратится к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением пересмотреть ее тариф на передачу с целью выполнения обязательств по компенсации затрат на "зеленый" тариф перед ГП "Гарантированный покупатель".

При этом игроки рынка и профильные эксперты заявляют, что "Укрэнерго" должно было обратится в НКРЭКУ с просьбой увеличить тариф ранее, что могло минимизировать текущую проблему оплат компании перед "Гарантированным покупателем".