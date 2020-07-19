Бойкот Facebook в США: Disney резко сократила траты на рекламу

Компания Disney резко сократила траты на рекламу в Facebook на фоне бойкота социальной сети со стороны крупнейших брендов

Об этом пишет The Bell со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что в первом полугодии компания стала крупнейшим рекламодателем соцсети, а в 2019 году была вторым по объему.

Только на рекламу стримингового сервиса Disney+ было потрачено 210 миллионов долларов. Издание отмечает, что с июля полностью прекращена кампания Disney+, а с Instagram, который принадлежит Facebook, снята реклама дочернего стримингового сервиса Hulu.

Присоединиться к месячному бойкоту соцсети предложили общественные активисты. Они недовольны тем, как компания обращается со свободой слова и контентом, который провоцирует ненависть и насилие.

К нему уже присоединились Starbucks, Ford, производитель продуктов питания Unilever, сотовый оператор Verizon. WSJ подчеркивает, что Disney также фактически присоединился к бойкоту, но не стал объявлять об этом публично.

Рекламная выручка Facebook составляет примерно 70 миллиардов долларов при 8 миллионах рекламодателей. Издание отмечает, что для значимого финансового ущерба бойкот должен продолжаться длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец и создатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 миллиарда долларов после того, как ряд компаний забрал рекламу из его социальной сети.