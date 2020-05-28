Boeing объявил о планах уволить каждого десятого сотрудника

Американский концерн Boeing Co. объявил, что собирается уволить более 13 тыс. сотрудников.

Это намного больше, чем во вторник, 26 мая, заявляли представители профсоюзов, сообщил "Интерфакс". Это первые крупные сокращения с 2017 года, когда Boeing уволил около 1,5 тыс. сотрудников в рамках мер по уменьшению расходов.

Увольнения в Boeing Co.

На этой неделе компания разошлет персоналу сообщения о сокращении. Предполагается уволить около 10% от общего числа сотрудников, которое составляет 160 тыс. человек.

Boeing объявил о принудительном сокращении около 6770 человек в США, также концерн одобрил добровольный уход в течение следующих нескольких недель 5520 человек с выплатой выходных пособий.

Также компания собирается уволить около 700 иностранных сотрудников.

Агентство отмечает. что Boeing сокращает производство лайнеров 787 в два раза, но возобновит производство самолетов 737 MAX, с которыми в последние годы случилось несколько крупных катастроф, в ограниченном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество официально зарегистрированных безработных в Украине перевалило за полмиллиона. По состоянию на 26 мая оно выросло до 506 тыс. людей.

По состоянию на начало мая из-за карантина и других ограничений в США потеряли работу более 26 миллионов человек.

Из-за коронакризиса примерно каждый шестой человек в мире возрастом до 29 лет потерял работу.